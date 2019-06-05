Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Как указал сенатор, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко уже рассказывал о борьбе с данным проектом.
«Зеленский идёт проторенным путём — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся, боролся — надорвался», — отметил он.
Пушков выразил мнение, что Зеленскому стоило бы сконцентрировать внимание на том, как сохранить украинскую газотранспортную систему (ГТС).
«Без нашего газа от её «стратегического значения» пшик один останется», — отметил политик.
Ранее Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».
В мае депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года.