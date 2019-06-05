Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».

Как указал сенатор, ранее экс-президент Украины Пётр Порошенко уже рассказывал о борьбе с данным проектом.

«Зеленский идёт проторенным путём — намерен вместе с Варшавой бороться с «Северным потоком — 2». Порошенко боролся, боролся — надорвался», — отметил он.

Пушков выразил мнение, что Зеленскому стоило бы сконцентрировать внимание на том, как сохранить украинскую газотранспортную систему (ГТС).

«Без нашего газа от её «стратегического значения» пшик один останется», — отметил политик.

Ранее Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах энергетической безопасности и противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

В мае депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года.

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