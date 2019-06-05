Эксперт оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Киев и Варшава должны сотрудничать в вопросах противодействия строительству газопровода «Северный поток — 2».

«На сегодняшний день невозможно говорить, какую политику Зеленский выберет в отношении России в целом и газового сотрудничества с ней в частности. Сейчас он однозначно говорит о необходимости противодействовать «Северному потоку — 2», строить на этом отношения с Варшавой — всё это можно понять», — сказал Перов.

По его словам, Зеленский посылает определённые сигналы Москве в отношении будущих контрактов, которые «однозначно будут», поскольку этого требует общая ситуация в нефтегазовой сфере.

Как отметил эксперт, любое противодействие будет нивелировано Берлином, и всё, что остаётся в арсенале Варшавы и Киева, — это политические заявления, устные ультиматумы.

Со своей стороны, глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН выразил мнение, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства «Северного потока — 2» сильно переоценено.

«Становится очевидным, что существует большая энергетическая игра, направленная на то, чтобы не допустить тандем Россия — Германия в ценообразование поставок газа на территории Европы. Словом, сегодня можно говорить о том, что Зеленский и Украина являются только элементами этой большой игры», — предположил эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев указал, что «Северный поток — 2» представляет собой новую, современную инфраструктуру, что делает его гораздо более эффективным и экономичным по сравнению с ГТС Украины, которая без модернизации «исчерпала себя как физически, так и морально».