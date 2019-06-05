«Выбрал неверную позицию»: в России отреагировали на заявление Зеленского по поводу «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский встал на путь своего предшественника Петра Порошенко в борьбе со строительством «Северного потока — 2», но лучше бы он задумался о состоянии украинской газотранспортной системы, считают в Совфеде. Там также указали, что Киеву следовало бы изменить своё отношение к проекту, если он намерен наладить отношения с Москвой. Накануне Зеленский заявил, что Украина и Польша настроены на противодействие «Северному потоку — 2» и сохранение стратегической роли украинской ГТС. Вместе с тем в России неоднократно отмечали, что Украина может остаться транзитёром газа и после запуска проекта, — вопрос лишь в рентабельности прокачки топлива через её территорию.

Если президент Украины Владимир Зеленский действительно хочет налаживать отношения с Россией, то он выбрал неверную позицию по «Северному потоку — 2», считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Ни у кого не возникнет желания прокачивать газ через недружественную страну, которая на всех международных аренах подвергает Россию критике и вставляет палки в колёса. «Северный поток — 2» состоится независимо от решения Зеленского или его польских коллег. Европа будет обеспечена газом, потому что Россия всегда была надёжным партнёром в этой сфере», — сказал сенатор в беседе с RT.

В свою очередь, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев указал, что «Северный поток — 2» представляет собой новую, современную инфраструктуру, что делает его гораздо более эффективным и экономичным по сравнению с той же ГТС Украины, которая без модернизации «исчерпала себя как физически, так и морально».

«Страны же, которые оказались вне проекта, пытаются создать проблемы для других. Тот же Зеленский пытается сохранить транзит газа через Украину, ведь они все на этом прилично зарабатывают. Президент ищет любых союзников, которые могут быть ему полезны в данном вопросе. Тем не менее каждая страна действует по принципу выгоды. И если для неё удобно покупать более привлекательный по цене и качественный российский газ, то она, несмотря ни на какие политические заявления, будет это делать», — заявил Катенев RT.

Владимир Зеленский идёт путём, проторённым его предшественником Петром Порошенко, который боролся с «Северным потоком — 2», но надорвался, заметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Чем впустую бороться, Зеленскому лучше бы подумать, как сохранить украинскую ГТС. Без нашего газа от её «стратегического значения» пшик один останется», — написал сенатор в своём Twitter.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе заявил, что у стран общее видение ключевых для Европы вопросов внешней политики и безопасности. В частности, касательно глубины угроз, которые якобы несёт Россия для всего континента.

«Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия «Северному потоку — 2», — сказал Зеленский.

Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда

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Проект «Северный поток — 2» представляет собой две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» во вторник, 4 июня, на данный момент по дну Балтийского моря уложен 1391 км газопровода — около 57% от его общей протяжённости.

Как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Киев занимает достаточно узконаправленную позицию в отношении «Северного потока — 2». Он подчеркнул, что в Москве неоднократно указывали, что Украина может остаться транзитёром газа, но возникают вопросы относительно рентабельности и состояния самой украинской газотранспортной системы.

«Если Украина не хочет быть транзитёром, это её право, и Россия будет решать данный вопрос, исходя из общей ситуации, а не из тех глупостей, которые озвучивает киевское руководство. Так что связь между «Северным потоком — 2» и украинским транзитом преувеличена, они друг другу не противоречат», — пояснил собеседник RT.

По мнению эксперта, негативное заявление Владимира Зеленского обусловлено его малой осведомлённостью.

«Ему рассказали, что «Северный поток — 2» заберёт у Украины какие-то деньги и президент повторяет это практически на автомате, не вдаваясь в подробности. На мой взгляд, это является ошибкой. Украина и Польша не могут помешать российскому проекту хотя бы потому, что Ангела Меркель заявила, что строительство «Северного потока — 2» — вопрос решённый. Газопровод необходим для Германии и чрезвычайно важен», — сказал Брутер.