«Сделали практически всё возможное»: США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»
- Cудно Pioneering Spirit ведет укладку газопровода в шведских территориальных водах
- © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.
«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал глава Госдепа США.
Он также, не приводя подробностей, указал на нацеленность Берлина продолжить реализацию трансбалтийского проекта. В то же время Вашингтон продолжает оказывать давление на немецкую сторону в интересах Киева.
«Мы работаем с ними, чтобы посмотреть, есть ли способ по крайней мере обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину», — подчеркнул Помпео.
Отметим, что накануне тему давления США на Европу в вопросе использования российских энергоресурсов затронул президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».
«Санкции сегодня используются даже уже не как инструмент геополитической борьбы, а как элемент просто конкурентной борьбы в мире. Возьмите тот же «Северный поток — 2», наши американские друзья с ним борются. Но он явно выгоден для европейских партнёров», — констатировал российский лидер.
Глава государства также напомнил, что Вашингтон совершенно таким же образом противодействовал проекту «газ в обмен на трубы», который реализовывали СССР и ФРГ в 1960-е годы.
«То же самое было в отношении «Северного потока — 1». Если бы «Северного потока — 1» не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать что. Цены бы были ещё больше, чем сегодня, вот и всё. Вы хотите покупать минеральные ресурсы по более дорогим ценам? Нет», — добавил Путин.
При этом на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО предостерегал Берлин от попадания «в зависимость» от российских энергоресурсов, которое якобы грозит Германии.
«Если Германия продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложницей России», — заявил Пенс.
В свою очередь, в Берлине в очередной раз подчеркнули, что не собираются менять свою позицию по реализации проекта трубопровода, несмотря на замечания из-за океана.
«Нас это не удивило, и мы не будем менять наши аргументы ни в вопросе распределения нагрузки, ни в том, что касается «Северного потока — 2», — указывал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Между тем ранее в Москве пояснили, что в отношении российских поставок топлива в Европу стоит говорить о взаимозависимости. К тому же, «более безопасного и стабильного маршрута», а также экономически целесообразного проекта, чем трубопровод, быть не может.
«Мы категорически не согласны с утверждениями, что это ведёт к повышению уровня зависимости Европы от российского газа, потому что такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то — они прежде всего обеспечивают взаимозависимость, потому что (в равной степени) насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия, как поставщик, зависит от европейского спроса», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.
Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» во вторник, 9 апреля, на данный момент по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяжённости газопровода.
«В общем и целом нет никаких фатальных юридических препятствий, которые не позволили бы нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года», — заявил 31 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
- «Политическая игра»: сможет ли Европа перейти на газ из США вместо российского топлива
- Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в давлении на страны за счёт энергоресурсов
- Энергетический стимул: как конгресс США намерен противостоять поставкам российского газа в Европу
- «Фатальных препятствий нет»: в «Газпроме» прокомментировали слухи об «отсрочке» запуска «Северного потока — 2»