«Сделали практически всё возможное»: США не смогли убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Европа не намерена отказываться от реализации проекта «Северный поток — 2», несмотря на усилия США. Об этом заявил глава Госдепартамента Майк Помпео. Он отметил, что Вашингтон «сделал практически всё возможное», чтобы убедить европейские страны, прежде всего Германию, воспрепятствовать прокладке трубопровода. Между тем ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Соединённые Штаты используют геополитические инструменты, в том числе санкции, в попытке получить преимущества в экономической конкуренции.

В Вашингтоне констатировали, что не смогли убедить европейские бизнес-структуры отказаться от участия в строительстве трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената конгресса США заявил госсекретарь Майк Помпео.

«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал глава Госдепа США.

Он также, не приводя подробностей, указал на нацеленность Берлина продолжить реализацию трансбалтийского проекта. В то же время Вашингтон продолжает оказывать давление на немецкую сторону в интересах Киева.

«Мы работаем с ними, чтобы посмотреть, есть ли способ по крайней мере обеспечить поставку каких-то энергоресурсов через Украину», — подчеркнул Помпео.

Отметим, что накануне тему давления США на Европу в вопросе использования российских энергоресурсов затронул президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании V Международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

«Санкции сегодня используются даже уже не как инструмент геополитической борьбы, а как элемент просто конкурентной борьбы в мире. Возьмите тот же «Северный поток — 2», наши американские друзья с ним борются. Но он явно выгоден для европейских партнёров», — констатировал российский лидер.

Глава государства также напомнил, что Вашингтон совершенно таким же образом противодействовал проекту «газ в обмен на трубы», который реализовывали СССР и ФРГ в 1960-е годы.

«То же самое было в отношении «Северного потока — 1». Если бы «Северного потока — 1» не было, что бы происходило сейчас с международной энергетикой? Я вам могу сказать что. Цены бы были ещё больше, чем сегодня, вот и всё. Вы хотите покупать минеральные ресурсы по более дорогим ценам? Нет», — добавил Путин.

При этом на прошлой неделе вице-президент США Майк Пенс в ходе выступления в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО предостерегал Берлин от попадания «в зависимость» от российских энергоресурсов, которое якобы грозит Германии.

«Если Германия продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложницей России», — заявил Пенс.

В свою очередь, в Берлине в очередной раз подчеркнули, что не собираются менять свою позицию по реализации проекта трубопровода, несмотря на замечания из-за океана.

«Нас это не удивило, и мы не будем менять наши аргументы ни в вопросе распределения нагрузки, ни в том, что касается «Северного потока — 2», — указывал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Между тем ранее в Москве пояснили, что в отношении российских поставок топлива в Европу стоит говорить о взаимозависимости. К тому же, «более безопасного и стабильного маршрута», а также экономически целесообразного проекта, чем трубопровод, быть не может.

«Мы категорически не согласны с утверждениями, что это ведёт к повышению уровня зависимости Европы от российского газа, потому что такого рода проекты не влекут зависимость кого-то от чего-то — они прежде всего обеспечивают взаимозависимость, потому что (в равной степени) насколько европейцы зависят от российского газа, так же и Россия, как поставщик, зависит от европейского спроса», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе «Газпрома» во вторник, 9 апреля, на данный момент по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяжённости газопровода.

«В общем и целом нет никаких фатальных юридических препятствий, которые не позволили бы нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года», — заявил 31 марта председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».