Пенс заявил, что «Северный поток — 2» сделает экономику ФРГ «заложником» России

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Американский вице-президент Майк Пенс заявил в ходе выступления в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО, что реализация проекта «Северный поток — 2» сделает экономику ФРГ «заложником» России

«Если Германия продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложником России», — цитирует The Hill Пенса.

Он также заявил, что «для крупнейшей экономики Европы просто недопустимо продолжать игнорировать угрозу российской агрессии и пренебрегать собственной самообороной и нашей общей обороной»

Ранее глава Минэнерго США Рик Перри назвал газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» инструментами «пагубного влияния» России.

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