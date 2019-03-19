В бундестаге призвали объявить посла США персоной нон грата

Заместитель председателя бундестага ФРГ Вольфганг Кубики призвал объявить посла США в Германии Ричарда Гренелла персоной нон грата.

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведёт себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы», — цитирует политика Deutsche Welle.

По его мнению, глава МИД ФРГ Хайко Маас должен «немедленно» объявить Гренелла персоной нон грата.

Как отмечается, ранее Гренелл раскритиковал Берлин за то, что при планировании бюджета он отдалился от цели НАТО по расходам на оборону.

В феврале дипломат призвал отказаться от «Северного потока — 2».