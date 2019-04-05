«Проект будет достроен»: как Газовая директива ЕС повлияет на старт «Северного потока — 2»

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву, с помощью которых ЕС планирует расширить контроль над морскими газопроводами, в том числе ограничить мощность «Северного потока — 2». Документу ещё предстоит пройти несколько формальных процедур, но Брюссель рассчитывает, что нормы вступят в силу уже в мае, то есть до запуска российско-немецкой газовой магистрали. По мнению экспертов, в обсуждении «Северного потока — 2» будет найден компромисс в рамках европейского законодательства и газопровод заработает на полную мощность.

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза. Этот документ позволит Брюсселю расширить возможности контроля морских газопроводов, в частности, «Северного потока — 2».

«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей платить гораздо более высокие счета за электроэнергию. Это отличные новости для наших граждан, промышленности и нашей общей безопасности в ЕС», — приводит ТАСС заявление главы комитета по промышленности, исследованиям и энергетике, польского евродепутата Ежи Бузека.

За проект поправок проголосовали 465 парламентариев, против — 95. Документу предстоит пройти заключительное одобрение Советом стран ЕС на уровне министров, после чего поправки опубликуют в правительственном бюллетене. Через 20 дней с этого момента новые меры вступят в силу. Государства в составе ЕС должны будут привести своё законодательство в соответствие с директивой в течение девяти месяцев.

Отметим, что Европарламент рассчитывает на вступление поправок в силу уже в мае 2019 года, то есть до запланированного срока запуска «Северного потока — 2».

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, направленные от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Принятый ЕП документ распространяет энергонормы Евросоюза на морские газопроводы в государствах ЕС, идущие из третьих стран за пределами территории альянса. Среди таких мер значится «анбандлинг» — запрет для добывающей газ компании одновременно с этим владеть газопроводом.

В пресс-релизе ЕП указан список правил, которые благодаря проекту поправок распространят на ведущие в ЕС из других стран газопроводы: доступ третьих сторон к 50% мощности газовой магистрали, недискриминационные тарифы и прозрачность.

Ранее Германия добилась смягчения поправок к Газовой директиве, согласно которым решение об исключении газопровода из-под действия заявленных норм принимает государство, на чьей территории магистраль входит в ЕС. В случае «Северного потока — 2» речь идёт о самой Германии.

Газовая директива не создаёт проблем для завершения строительства «Северного потока — 2 в срок, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«Представители концерна Nord Stream 2 проявляют независимость, поэтому, я думаю, можно с достаточной долей уверенности сказать, что строительство будет продолжено, и мы рассчитываем, что оно завершится в срок», — сказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что у Еврокомиссии остаются «некоторые полномочия» по строительству «Северного потока — 2» и орган должен будет «дать свою отмашку».

Примечательно, что накануне публикации решения ЕП о Газовой директиве в США вновь заявили о негативном отношении к «Северному потоку — 2». 3 апреля на эту тему высказался вице-президента США Майк Пенс в ходе выступления в Атлантическом совете на мероприятии в рамках 70-летия НАТО.

«Если Германия продолжит строительство газопровода «Северный поток — 2», как сказал президент Трамп, это может в буквальном смысле сделать экономику Германии заложником России», — процитировал The Hill Пенса.

«Будет предложен компромисс»

Антимонопольное право ЕС достаточно молодое и его можно по-разному трактовать, рассказал в беседе с RT ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович.

Он предположил, что для соблюдения норм будет создана ещё одна структура, которая будет осуществлять поставки газа отдельно от «Газпрома».

«Она будет администрировать те последние несколько километров «Северного потока — 2», которые находятся в море, чтобы формально «Газпром» не попадал под это регулирование. Всё кончится тем, что проект будет достроен и регулирование будет дано такое, которое позволяет если не сразу, то в перспективе использовать на полную мощность», — пояснил аналитик.

В качестве примера Митрахович привёл газопровод Opal, который является ответвлением «Северного потока». Магистраль оказалась под антимонопольным регулированием, но путём «юридических аргументов и опоры на сильные компании» все претензии были к нему сняты, напомнил аналитик.

«Я думаю, что-то похожее может произойти с «Северным потоком — 2». Его будут пытаться ограничить, придумать кучу лазеек. Это всё может тянуться, но в конечном счёте «Северный поток — 2» выйдет на полную мощность», — заключил эксперт.

Директор института национальной энергетики Сергей Правосудов также напомнил, что газопроводы, которые являются продолжениями «Северного потока», всегда подпадали под действие европейского законодательства, в том числе третьего энергетического пакета.

Собеседник RT отметил, что компромисс был найден, поскольку других поставщиков газа не нашлось.

«По российским законам только «Газпром» имеет право заниматься экспортом трубопроводного газа. ЕК предложила компромисс, что предлагаются на вторые 50% — аукционы, «Газпром» их выкупает и пользуется им — на 100% его заполняет», — говорит эксперт.

Он подчеркнул, что в соответствии с российскими законами других поставщиков кроме «Газпрома» появиться не может.

«Скорее всего, будет нормальная ситуация, и будет предложен компромисс, тот же, который работает на «Северном потоке». Формально ситуация изменилась, а по сути своей не поменялось ничего», — заключил эксперт.