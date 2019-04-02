Возобновлена укладка «Северного потока — 2» в Балтийском море

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Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку «Северного потока — 2» в Балтийском море. Об этом заявил представитель Nord Stream 2 AG.
Возобновлена укладка «Северного потока — 2» в Балтийском море
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Как уточняет РИА Новости, укладка газопровода была прервана в марте из-за плановых работ по другому проекту.

«Pioneering Spirit возобновило укладку труб в субботу», — сказал представитель компании.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что «Северный поток — 2» построен на 37%, уложено около 915 км труб по дну Балтийского моря. 

Министр энергетики России Александр Новак подчёркивал, что затягивание Данией решения по газопроводу не отразится на сроках реализации проекта.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН сообщения о позиции Дании по проекту газопровода.

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