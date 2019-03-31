«Фатальных препятствий нет»: в «Газпроме» прокомментировали слухи об «отсрочке» запуска «Северного потока — 2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер полагает, что на данный момент нет никаких значительных юридических препятствий, которые могли бы помешать завершению строительства «Северного потока — 2» до конца 2019 года. Такое заявление Миллер сделал на фоне комментариев о возможной приостановке реализации проекта из-за позиции властей Дании. В частности, в украинском «Нафтогазе» назвали «очередным отказом» просьбу Копенгагена внести в экологическую оценку третий вариант маршрута, хотя ни одна из поданных компанией Nord Stream 2 AG заявок не была отклонена.

Несмотря на усиление негативной риторики вокруг «Северного потока — 2», нет никаких реальных препятствий, которые могли бы помешать завершить строительство нового газопровода в срок. Такое заявление сделал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

«Все те заявления, которые делались в последнее время, не соответствуют действительности. В общем и целом нет никаких фатальных юридических препятствий, которые не позволили бы нам сейчас говорить о том, что мы можем завершить строительство «Северного потока — 2» до конца 2019 года», — подчеркнул глава «Газпрома».

Напомним, что на минувшей неделе Датское энергетическое агентство (DEA) попросило оператора строительства трансбалтийского газопровода компанию Nord Stream 2 AG включить в экологическую оценку проекта вариант маршрута в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

В украинском «Нафтогазе» поспешили назвать эту просьбу Копенгагена «очередным отказом» в отношении маршрута «Северного потока — 2». Однако в Nord Stream 2 AG пояснили, что власти Дании до сих пор не отклонили ни одной из двух текущих заявок и продолжают их рассмотрение.

Изначально предполагалось, что маршрут должен пройти параллельно с «Северным потоком», в территориальных водах Дании к юго-востоку от острова Борнхольм (эта заявка была подана в апреле 2017 года). После того как в Копенгагене взяли длительную паузу на согласование этого варианта, а также внесли поправки в закон о континентальном шельфе и строительстве в территориальных водах, в августе 2018-го был предложен альтернативный маршрут — он длиннее базового на 36 км и пройдёт в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от Борнхольма.

Теперь датчане просят провести оценку третьего варианта маршрута — к югу от острова. В Nord Stream 2 AG сообщили, что примут решение о дальнейших шагах после внимательного изучения этого вопроса.

Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о возможных задержках в строительстве из-за запроса Копенгагена по второму альтернативному маршруту. По его словам, отсрочка якобы означает, что «труба не будет способна поставлять газ в Европу с 1 января 2020 года».

«Сейчас, после того, что недавно произошло в Дании, нельзя отрицать, что это ещё одна большая отсрочка. Это очевидно, что последний маршрут, на который надеялся консорциум, не будет одобрен в ближайшее время», — сказал Коболев.

Схема газопровода «Северный поток» и планируемый маршрут «Северного потока — 2»

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В ответ глава Минэнерго РФ Александр Новак выразил мнение, что затягивание Копенгагеном решения относительно строительства газопровода не отразится на сроках реализации проекта. Он также заявил, что на строительстве «Северного потока — 2» не скажутся и поправки в Газовую директиву Евросоюза.

«Уверен, что эти поправки не окажут негативного воздействия на реализацию проекта «Северный поток — 2». Очевидно, что проект коммерческий, в нём заинтересованы европейские компании, европейские потребители», — подчеркнул Новак.

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, последнее заявление Миллера по «Северному потоку — 2» можно назвать своего рода промежуточным итогом реализации этого проекта. При этом мнение главы «Газпрома» по данному вопросу является гораздо более весомым, нежели позиция целого ряда спикеров, которые в последнее время высказывались о возможных проблемах проекта.

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«Хорошо, что Миллер высказался по этому поводу. Потому что, безусловно, он относится к тем людям, которых надо называть первоисточниками. Он человек авторитетный, дорожит своим словом... и его мнение имеет значительно больший вес, чем все остальные», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов констатировал, что Соединённые Штаты на протяжении длительного времени оказывают беспрецедентное давление на европейские страны по вопросу строительства «Северного потока — 2». И звучащие заявления, которые ставят под сомнение возможность реализации проекта, являются элементом этой кампании, на которую в Вашингтоне делают ставку и в которую вложены существенные ресурсы.

«Тем не менее, несмотря на колоссальное противодействие, проект реализуется. Он будет завершён вовремя и в срок. Значительная часть европейских лидеров, прежде всего немецкие политики и бизнесмены, проявляют изрядную строптивость в отношении США и участвуют в реализации проекта, потому что очевидна степень его прибыльности и эффективности, его важность для европейских стран», — подчеркнул Шаповалов.