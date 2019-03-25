«Кумулятивный эффект»: на Украине рассказали о возможных последствиях прекращения транзита российского газа

Украина будет терять по меньшей мере $3 млрд в год в случае прекращения транзита российского газа через территорию страны. На этом фоне киевским властям стоит вести переговоры с Москвой, а не усиливать конфронтацию с Россией, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Эксперты полагают, что отказ от транзита может привести не только к финансовым потерям, но и к серьёзным проблемам функционирования всей украинской газотранспортной системы. Между тем в Минэнерго РФ заявили, что надеются урегулировать вопрос газового транзита до конца 2019 года.

Если транзит российского газа через территорию Украины прекратится, Киев может потерять по меньшей мере несколько миллиардов долларов в год. Такие цифры в эфире телеканала «112 Украина» привёл депутат Верховной рады и председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Труба с первого января будет пустая, без прокачки, — страна потеряет минимум $3—5 млрд... И что с нами будет, на чём мы будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?» — задался парламентарий риторическим вопросом.

Такое заявление Рабинович сделал, комментируя итоги переговоров, которые 22 марта прошли в Москве с участием российского премьера Дмитрия Медведева, главы «Газпрома» Алексея Миллера и украинских политиков Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Также по теме «Власть активности не проявляет»: кандидат в президенты Украины предложил заключить с Россией соглашение по газу Москва готова вести переговоры как о поставках газа Киеву, так и о продолжении транзита. Об этом заявили премьер-министр РФ Дмитрий...

В ходе переговоров Бойко заявил о готовности предложить и рассмотреть различные варианты взаимовыгодного возобновления транзита после завершения действующего соглашения, срок которого истекает 31 декабря 2019 года. В свою очередь, Миллер обозначил готовность «Газпрома» вести переговоры о поставках газа на Украину как для транзита, так и для внутреннего рынка, что позволит значительно снизить цену на газ для конечного потребителя.

Однако эта поездка в Москву подверглась серьёзной критике со стороны киевских властей во главе с президентом Петром Порошенко, которые обвиняли участников встречи в попытке «снова посадить Украину на российскую газовую иглу».

«Те, кто идут к миру, всегда подвергаются нападкам, потому что легче всего грабить страну, прикрываясь различными лозунгами и криками. Поэтому спасибо Медведчуку и Бойко, что набрались мужества и выполнили решение партии, — прокомментировал переговоры Рабинович. — По большому счёту, вы выполнили то, что хотят люди. 51% украинцев хочет сегодня уйти от этого кошмара и установить нормальные отношения с нашими соседями».

На фоне этих заявлений замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский в понедельник, 25 марта, сообщил журналистам, что в ведомстве рассчитывают урегулировать с Киевом вопрос газового транзита до конца 2019 года.

«Мы ожидаем, что в какой-то степени нам удастся договориться с Украиной по транзиту газа после 2020 года. Если этого не произойдет в мае, то, вероятно, это произойдёт в октябре», — цитирует чиновника «Интерфакс».

По словам Яновского, очередная трёхсторонняя встреча по газовым вопросам с участием представителей России, Украины и Евросоюза должна пройти в мае в Брюсселе, а итоговые переговоры в трёхстороннем формате намечены на сентябрь или октябрь 2019 года.

Переговоры в Москве с участием Миллера, Медведева, Бойко и Медведчука

© Пресс-служба правительства РФ

«Россия заинтересована в сохранении транзита»

По словам председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, на сегодняшний день транзит российского газа через Украину составляет 85 млрд кубометров в год, за которые Киев получает $3 млрд. С запуском «Северного потока — 2» в транзите через территорию Украины технически не будет необходимости, поэтому ряд украинских политиков опасается, что Киев может лишиться получаемых за него средств.

Вместе с тем, как напомнил собеседник RT, российская сторона всегда подчёркивала, что заинтересована в сохранении транзита через территорию Украины.

«Это дополнительная возможность поставки газа в Европу. Через Украину удобна поставка в такие страны, как Молдавия и Словакия. Так что Россия заинтересована в сохранении транзита. Вопрос только в том, на каких условиях», — считает Завальный.

В свою очередь, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков констатировал, что возможная потеря $3 млрд «транзитных» денег станет серьёзным ударом для Украины, поскольку сейчас у страны не так много источников стабильного дохода («тем более таких, когда ничего не надо делать»).

«В советское время им проложили трубу на территории — и они, даже особо её не ремонтируя, получают доходы. Плюс это экономико-политический статус Украины, она транзитёр. Без транзита — большой вопрос, кому страна вообще будет нужна в качестве какого-то политического игрока», — отметил Юшков.

При этом эксперт добавил, что пока разговоры об отсутствии транзитного договора преждевременны, поскольку у заинтересованных сторон есть ещё более полугода на ведение переговоров.

«С российской стороны все настроены оптимистично, мы намерены сохранять транзит», — подчеркнул Юшков.

Однако директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что возможные потери Киева в случае отказа от транзита российского газа не ограничатся $3 млрд ежегодно, поскольку речь идёт о вопросе функционирования украинской газотранспортной системы в целом.

«Если прекратится транзит российского газа через украинскую трубу, встанет вопрос о реверсе, который сейчас Украина производит, покупая газ в Словакии, в Польше. Эффект окажется кумулятивным, и соответственно вырастут потери. Встанет вопрос о судьбе ГТС как таковой, потому что она, по оценкам украинских экспертов, изношена на 90%, она уже давно нуждается в капитальном ремонте. Поэтому ГТС рискует превратиться в дорогостоящую груду металлолома», — заявил Попов.

На этом фоне в пресс-службе «Укртрансгаза» предложили в случае провала переговоров по транзиту отдавать в аренду европейским странам около 12 млрд кубометров объёмов подземных хранилищ газа.