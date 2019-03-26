Энергетический стимул: как конгресс США намерен противостоять поставкам российского газа в Европу
- Работы на борту трубоукладочного судна в ходе строительства газопровода «Северный поток — 2»
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Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект об оказании «помощи» европейским странам в деле диверсификации источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Документ направлен, в частности, против «влияния» России в этой сфере.
Проект закона был внесён в нижнюю палату конгресса 7 марта, и парламентариям потребовалось всего две с половиной недели, чтобы согласовать и принять его в упрощённом порядке. За одобрение законопроекта выступил 391 конгрессмен при необходимом минимуме в 288 голосов (2/3), против высказались 24 человека. Теперь документ должен согласовать сенат, а затем — подписать президент США.
Принятый палатой представителей законопроект за номером 1616 озаглавлен по-канцелярски замысловато: «Уделить приоритетное внимание усилиям ведомств США и улучшить между ними координацию с целью стимулировать страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергоносителей и маршруты поставок, укрепить энергетическую безопасность Европы, помочь Соединённым Штатам в достижении целей в области глобальной энергетической безопасности и в иных целях».
За этой витиеватой формулировкой кроется следующее содержание. Конгрессмены предлагают снижать якобы имеющую место «энергетическую зависимость» ряда европейских стран от России, а также поощрять инвестиции государственного и частного секторов США в европейские энергетические проекты и содействовать экспорту американских энергоресурсов и технологий на мировые рынки.
«Стратегия Соединённых Штатов заключается в продвижении внешней политики США и целей развития путём оказания помощи государствам Центральной и Восточной Европы в снижении их зависимости от энергетических ресурсов из стран, которые используют энергетическую зависимость для оказания неправомерного политического влияния, таких, как Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, запугивания и оказания влияния на другие страны», — говорится в тексте документа.
Согласно терминологии конгресса, в число стран «Центральной и Восточной Европы» входит 21 государство: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.
- Заседание палаты представителей конгресса США
- globallookpress.com
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В соответствии с предлагаемой законодательной инициативой, Госдеп и другие американские ведомства должны содействовать усилиям Еврокомиссии и руководства указанных стран, направленным на «укрепление их энергетической безопасности». В число таких мер входят как политическая и дипломатическая поддержка (включая прямое влияние), так и финансовое содействие конкретным проектам в энергетической сфере.
На финансирование этих программ предлагается выделять до $1 млрд только на поддержку частных инвестиций в проекты.
Этот законопроект целиком укладывается в логику политики, которую в последние годы проводят американские власти, пытающиеся довольно агрессивно усиливать свою роль на мировом энергетическом рынке.
В числе последних заявлений на этот счёт стоит вспомнить выступление госсекретаря США Майка Помпео на конференции CERAWeek в середине марта. Тогда он заявил, что в свете строительства газопровода «Северный поток — 2» Вашингтон не хочет, чтобы его союзники в Европе находились «в зависимости» от российского газа. Хотя представители тех самых «европейских партнёров» во главе с Германией неоднократно заявляли, что новый газопровод является сугубо коммерческим и взаимовыгодным проектом.
«Мы должны и дальше укреплять энергобезопасность. Надо закатать рукава и выдерживать конкуренцию, способствуя международным инвестициям, мотивируя партнёров покупать у нас и наказывая отрицательных субъектов», — сказал Помпео.
Причём Помпео обвинил «некоторые страны» в использовании своих ресурсов «не для содействия процветанию» (как по логике госсекретаря действуют на Западе), а «в своих злонамеренных целях».
«Европейцы прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть»
По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, принятое нижней палатой конгресса США решение в очередной раз демонстрирует, что Вашингтон не гнушается методами недобросовестной конкуренции.
«США путём политических решений пытаются выдавить российские энергоносители из Европы и заменить их на более дорогие американские», — констатировал сенатор.
Вместе с тем парламентарий призвал не забывать о том, что европейцы очень прагматичны и «прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть».
«Честно говоря, мне кажется, что конгрессу больше нечем заняться. На самом деле они совершенно не беспокоятся о Европе. Им интересна только собственная выгода. На её достижение и направлены все действия», — добавил Джабаров.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT отметил, что Соединённые Штаты прекрасно умеют лоббировать свои собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами.
«Понятно, что энергобезопасность Европы сегодня в большей мере обеспечивается поставками российских видов топлива. Президент Трамп всеми способами пытается произвести замещение определённых видов российского топлива, в первую очередь газа, поставками из США. Стоит отметить, что на конкурентном рынке у него это не очень хорошо получается. Поставки в Европу из России с учётом новых маршрутов становятся удобнее и дешевле», — заявил депутат.
Селезнёв полагает, что сейчас Соединённые Штаты фактически перешли к прямому протекционизму на уровне законов в попытке достичь энергетического господства над Европой.
«США всегда на первое место ставят политику. Они только рассказывают, что выступают за свободную торговлю и бизнес. На самом же деле США поддерживают эту свободу только тогда, когда она не мешает им», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, США в дальнейшем будут всё больше усиливать давление, в том числе работая с европейскими элитами.
«Они хотят убедить прежде всего немецкую политическую элиту в том, что развитие сотрудничества с Россией будет мешать нормальным отношениям между Германией и США. Всё это будет продолжаться до тех пор, пока европейцы не начнут противостоять американцам», — заключил эксперт.
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