Энергетический стимул: как конгресс США намерен противостоять поставкам российского газа в Европу

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект о стимулировании европейских стран в вопросе диверсификации источников поставок энергоресурсов. В частности, в документе предлагается снижать «энергетическую зависимость» ряда европейских стран от России, содействуя экспорту американских энергоносителей и технологий на мировые рынки. Эксперты отмечают, что, одобряя подобные законопроектов Вашингтон переходит к прямому протекционизму в попытке достичь энергетического превосходства в Европе. Такие меры, полагают собеседники RT, наглядно демонстрируют, что в конкурентных условиях у США не получается добиться успеха на европейском сырьевом рынке.

Палата представителей конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект об оказании «помощи» европейским странам в деле диверсификации источников и маршрутов поставки энергоресурсов. Документ направлен, в частности, против «влияния» России в этой сфере.

Проект закона был внесён в нижнюю палату конгресса 7 марта, и парламентариям потребовалось всего две с половиной недели, чтобы согласовать и принять его в упрощённом порядке. За одобрение законопроекта выступил 391 конгрессмен при необходимом минимуме в 288 голосов (2/3), против высказались 24 человека. Теперь документ должен согласовать сенат, а затем — подписать президент США.

Принятый палатой представителей законопроект за номером 1616 озаглавлен по-канцелярски замысловато: «Уделить приоритетное внимание усилиям ведомств США и улучшить между ними координацию с целью стимулировать страны Центральной и Восточной Европы диверсифицировать источники энергоносителей и маршруты поставок, укрепить энергетическую безопасность Европы, помочь Соединённым Штатам в достижении целей в области глобальной энергетической безопасности и в иных целях».

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За этой витиеватой формулировкой кроется следующее содержание. Конгрессмены предлагают снижать якобы имеющую место «энергетическую зависимость» ряда европейских стран от России, а также поощрять инвестиции государственного и частного секторов США в европейские энергетические проекты и содействовать экспорту американских энергоресурсов и технологий на мировые рынки.

«Стратегия Соединённых Штатов заключается в продвижении внешней политики США и целей развития путём оказания помощи государствам Центральной и Восточной Европы в снижении их зависимости от энергетических ресурсов из стран, которые используют энергетическую зависимость для оказания неправомерного политического влияния, таких, как Российская Федерация, которая использует природный газ для принуждения, запугивания и оказания влияния на другие страны», — говорится в тексте документа.

Согласно терминологии конгресса, в число стран «Центральной и Восточной Европы» входит 21 государство: Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Кипр, Косово, Латвия, Литва, Македония, Молдавия, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия и Эстония.

Заседание палаты представителей конгресса США

globallookpress.com

© White House/ZUMAPRESS.com

В соответствии с предлагаемой законодательной инициативой, Госдеп и другие американские ведомства должны содействовать усилиям Еврокомиссии и руководства указанных стран, направленным на «укрепление их энергетической безопасности». В число таких мер входят как политическая и дипломатическая поддержка (включая прямое влияние), так и финансовое содействие конкретным проектам в энергетической сфере.

На финансирование этих программ предлагается выделять до $1 млрд только на поддержку частных инвестиций в проекты.

Этот законопроект целиком укладывается в логику политики, которую в последние годы проводят американские власти, пытающиеся довольно агрессивно усиливать свою роль на мировом энергетическом рынке.

В числе последних заявлений на этот счёт стоит вспомнить выступление госсекретаря США Майка Помпео на конференции CERAWeek в середине марта. Тогда он заявил, что в свете строительства газопровода «Северный поток — 2» Вашингтон не хочет, чтобы его союзники в Европе находились «в зависимости» от российского газа. Хотя представители тех самых «европейских партнёров» во главе с Германией неоднократно заявляли, что новый газопровод является сугубо коммерческим и взаимовыгодным проектом.

«Мы должны и дальше укреплять энергобезопасность. Надо закатать рукава и выдерживать конкуренцию, способствуя международным инвестициям, мотивируя партнёров покупать у нас и наказывая отрицательных субъектов», — сказал Помпео.

Причём Помпео обвинил «некоторые страны» в использовании своих ресурсов «не для содействия процветанию» (как по логике госсекретаря действуют на Западе), а «в своих злонамеренных целях».

«Европейцы прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть»

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, принятое нижней палатой конгресса США решение в очередной раз демонстрирует, что Вашингтон не гнушается методами недобросовестной конкуренции.

«США путём политических решений пытаются выдавить российские энергоносители из Европы и заменить их на более дорогие американские», — констатировал сенатор.

Вместе с тем парламентарий призвал не забывать о том, что европейцы очень прагматичны и «прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть».

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«Честно говоря, мне кажется, что конгрессу больше нечем заняться. На самом деле они совершенно не беспокоятся о Европе. Им интересна только собственная выгода. На её достижение и направлены все действия», — добавил Джабаров.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT отметил, что Соединённые Штаты прекрасно умеют лоббировать свои собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами.

«Понятно, что энергобезопасность Европы сегодня в большей мере обеспечивается поставками российских видов топлива. Президент Трамп всеми способами пытается произвести замещение определённых видов российского топлива, в первую очередь газа, поставками из США. Стоит отметить, что на конкурентном рынке у него это не очень хорошо получается. Поставки в Европу из России с учётом новых маршрутов становятся удобнее и дешевле», — заявил депутат.

Селезнёв полагает, что сейчас Соединённые Штаты фактически перешли к прямому протекционизму на уровне законов в попытке достичь энергетического господства над Европой.

«США всегда на первое место ставят политику. Они только рассказывают, что выступают за свободную торговлю и бизнес. На самом же деле США поддерживают эту свободу только тогда, когда она не мешает им», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

По его словам, США в дальнейшем будут всё больше усиливать давление, в том числе работая с европейскими элитами.