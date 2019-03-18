«Не должны плясать под дудку Трампа»: почему Австрия отказывается следовать политическим курсом Вашингтона

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что Европа должна «перестать плясать под дудку» президента США Дональда Трампа и начать проводить самостоятельную политику. В качестве примера давления Вашингтона на Брюссель он привёл выход США из ядерной сделки с Ираном и угрозы санкций в отношении европейских компаний за сотрудничество с Тегераном. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц и глава австрийского МИД Карин Кнайсль также заявили, что Соединённые Штаты нарушают систему международного права, вводя санкции против проекта «Северный поток — 2». Эксперты считают, что позиция Вены выражает общеевропейские настроения — многие государства ЕС больше не хотят следовать курсу Белого дома в ущерб своим национальным интересам.

Европе нужно осуществлять более самостоятельную политику и перестать «плясать под дудку» президента США Дональда Трампа, заявил президент Австрии Александр ван дер Беллен в интервью немецкой газете Die Welt. В качестве примера он привёл односторонний выход Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также запрет на торговлю с этой страной под угрозой санкций.

«Президент США Дональд Трамп без какого-либо повода вышел из соглашения с Ираном по атому, в переговорах по которому Вашингтон участвовал в течение многих лет, а также под угрозой санкций запретил европейским компаниям осуществлять бизнес с Ираном. По-моему, это уже слишком. Европейцы не должны плясать под дудку Трампа. Это касается и других разногласий», — считает ван дер Беллен.

Это не первое высказывание ван дер Беллена подобного рода. В январе 2019 года он уже подвергал критике попытки Вашингтона помешать строительству газопровода «Северный поток — 2» и выход американцев из иранской ядерной сделки.

«Администрация президента США Дональда Трампа относится к Евросоюзу и отдельным странам ЕС как к колониям», — заявил он в интервью изданию Der Standard.

Напомним, Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), также известного как ядерная сделка, в мае 2018 года. Соглашение предусматривало ограничение ядерной программы Ирана в обмен на ослабление санкционного режима.

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Дональд Трамп неоднократно называл СВПД, подписанный Бараком Обамой, «худшей сделкой в истории» и ещё в ходе своей президентской кампании обещал вывести из неё США.

Вскоре после выхода из СВПД администрация Трампа восстановила действие всех санкций против Ирана и ввела целый ряд новых мер, ограничивающих экономику и развитие Исламской республики.

Кроме того, Вашингтон пригрозил санкционными мерами европейским компаниям, которые будут вести торговлю с Ираном. В ответ правительства Великобритании, Франции и Германии создали механизм финансовых транзакций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges — «Инструмент поддержки торговых расчётов»). Его главная цель — поддержка торговых отношений между странами ЕС и Ираном в обход санкций Минфина США.

Экономическое несогласие

Интересы Австрии и США по целому ряду вопросов сильно расходятся, отметил в разговоре с RT заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

«Вашингтон ввёл пошлины на австрийский экспорт в США — и нанёс тем самым экономический ущерб стране. Австрия поняла, что американцы являются проблемным союзником и ведут себя развязно. Американцы хотят поставить себя выше европейцев. Естественно, европейцам это не нравится. Заявление президента Австрии — это выражение общего протеста Европы», — отметил эксперт.

В то время как администрация Трампа проводит последовательную антииранскую политику, Европа ищет пути к диалогу и сотрудничеству с Тегераном, добавил Владимир Швейцер.

«Европа понимает, что Иран — не самый лёгкий партнёр, но у этой страны огромные запасы нефти и большая армия. Европа понимает, что с Ираном нужно дружить», — пояснил эксперт.

Такие протестные заявления австрийского президента вызваны прежде всего экономическими обстоятельствами, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Те шаги, которые предпринимают США, зачастую ущемляют экономические интересы европейских государств — США ограничивают им рынки сбыта услуг и товаров. Для австрийского президента важен доступ к иранскому рынку. Иранский рынок очень ёмкий и мог бы служить рынком поглощения товаров, производимых в европейских странах», — рассказал эксперт в беседе с RT.

Неправовые санкции

Кроме разногласий с США по поводу ядерной сделки с Ираном, власти Австрии неоднократно демонстрировали недовольство позицией Вашингтона и по другим вопросам. Так, 12 марта глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила, что санкции Вашингтона, направленные против проекта газопровода «Северный поток — 2» и компаний, связанных с ним, нарушают систему международных отношений.

Cтроительство газопровода «Северный поток — 2»

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Я всегда говорила, в том числе своему коллеге Помпео, что трубопроводы строятся не для того, чтобы кого-то позлить, они строятся для транспорта газа. И то же самое сказала госпожа Меркель. Здесь мы говорим о коммерческих интересах и темах», — заявила она.

Министр напомнила о принятой «директиве Еврокомиссии по газу, включающей многие проблемы, которые огласили в том числе США».

«Наказание определённых предприятий — это формат, который не вписывается в международно-правовые механизмы и с точки зрения международного права порождает ещё больше вопросов», — отметила она.

Проект «Северной поток — 2» поддержал и австрийский канцлер Себастьян Курц во время своей встречи с Дональдом Трампом в феврале. По словам канцлера, проект необходим его стране для обеспечения энергетической безопасности.

Дональд Трамп и Себастьян Курц

Reuters

© Kevin Lamarque

Независимая политика

Москва неоднократно отмечала, что в ходе принятия решений по «Северному потоку — 2» Европа должна учитывать собственные интересы. Так, 15 марта об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

«Мы бы хотели, чтобы Евросоюз действовал исходя из собственных интересов, а не служил инструментом иностранной внешней политики», — отметил российский дипломат в ходе своего выступления на форуме «Соединяя Евразию — от Атлантики до Тихого океана» в Брюсселе.

Панкин добавил, что санкционное давление является частью нечестной и нерыночной конкуренции, которая заставляет и Россию, и государства Европы принимать невыгодные им экономические решения.

Позиция Австрии по проекту «Северный поток — 2» демонстрирует «появление самостоятельной политики» в Европе, считает Владимир Швейцер.

«Трамп занимает резко проамериканскую позицию, которая не всегда состыковывается с европейскими интересами. Европа, являясь соседом России, должна выстраивать дружеские отношения с Москвой, но американцам на это наплевать. США нарушают суверенные интересы и права европейских стран, которые уже экономически окрепли и не испытывают зависимости от американцев», — отметил эксперт в беседе с RT.

Новая самостоятельность

Кроме иранского вопроса и проекта «Северный поток — 2», у США и Европы есть и другие разногласия, отметил Владимир Оленченко.

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«Например, НАТО — инструмент, благодаря которому США хотят обеспечить своё дальнейшее пребывание в Европе и заставить страны ЕС поддерживать американский военно-промышленный комплекс. США подстёгивают европейские страны, чтобы те быстрее переходили к нормативу 2% ВВП на военные расходы. На данный момент из 28 стран только 11 выполняют этот норматив», — напомнил эксперт.

По его словам, явные разногласия между ЕС и США также есть в вопросе о расходах на дополнительные американские подразделения, расквартированные в странах Прибалтики, которые эти же страны должны оплачивать.

Однако постепенно Европа становится всё более самостоятельной и всё отчётливее заявляет о своих интересах, отметил Владимир Оленченко.