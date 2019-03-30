«Переплачивать можно, если есть деньги»: какой план готовит Украина на случай прекращения транзита газа из РФ

В «Нафтогазе» заявили о «плане Б» на случай отказа «Газпрома» поставлять голубое топливо через Украину. Ранее в Москве отметили, что украинский маршрут газовой магистрали обходится России в 2,5 раза дороже других вариантов. Эксперты считают, что заявления Киева о подготовке к прекращению транзита российского газа — рассчитанный на европейцев пиар-ход. Аналитики уверены, что приостановка транспортировки газа поднимет вопрос о том, зачем газовому рынку нужна Украина.

Заявления украинской стороны о «плане Б» на случай отказа «Газпрома» от транзита газа через Украину обращены не к российской компании, а к европейцам. Об этом с беседе с RT заявил глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Чтобы они начали паниковать и включились более плотно в эту историю. Это пиар-ход», — уточнил Пикин.

При этом «Газпром» не намерен отказываться от транзита через Украину, подчеркнул эксперт.

«С момента введения «Северного потока — 2» объёмы транзита будут снижаться, но не прекратятся сразу, одновременно. Тут вопрос о перезаключении конкретного договора, но это будет уже после президентских выборов», — сказал эксперт.

Ранее председатель правления «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что компания готовится к полному прекращению транзита газа из России и рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития ситуации. По его словам, есть предложение о создании дополнительных хранилищ газа в Украине.

«Эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если «Газпром» решит выбрать такой вариант», — приводит слова Коболева «Укринформ».

По мнению топ-менеджера «Нафтогаза», многие другие страны и газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая «уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе».

«Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа», — сказал Коболев.

Пикин отметил, что нынешних хранилищ Украины хватит для обеспечения собственных потребностей.

«Сейчас украинцы покупают газ дороже, чем у Газпрома, а сжиженный газ обойдётся ещё дороже. Переплачивать можно, но если на это есть деньги», — заключил эксперт.

Будущее газовых соглашений

Напомним, в конце 2019 года истекают соглашения между Россией и Украиной о транзите газа. Стороны обсуждают возможность заключения новых договорённостей, крупные переговоры на этот счёт состоялись в январе в Брюсселе. В них участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава МИД Украины Павел Климкин, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Новак заявил, что российская и украинская стороны подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу, а глава МИД Украины Павел Климкин ответил, что его не устраивает продление существующих контрактов.

Позднее Новак заявил, что тариф транзита газа для России через Украину в два с половиной раза выше, чем на других маршрутах.

В свою очередь, в руководстве «Нафтогаза» вероятность отказа России от украинской ГТС связали с запуском газопровода «Северный поток — 2».

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть ещё «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев в начале марта.

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Позднее Коболев заявил, что ожидать запуска «Северного потока — 2» до истечения контрактов с Украиной не стоит, а значит «Газпрому» придётся заключать новое соглашение с Украиной или сокращать объемы поставок в Европу. В компании заявили, что считают новую договорённость с Украиной наиболее вероятным вариантом развития событий.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков полагает, что Украина отталкивается от «плана А», который означает сохранение транзита российского газа через Украину.

«Этот план, думаю, интересен для всех. Есть вероятность, что Северный и Турецкий поток к 20-му году заработают не полностью, поэтому необходимость сохранить транзит через Украину остаётся», — сказал эксперт в беседе с RT.

Вместе с тем он отметил, что сохраняются определённые риски вмешательства со стороны США, которые могут оказать влияние на украинское руководство с целью подрыва переговоров и создания помех подписанию договора.

«Они принудят Украину подрывать любые переговоры, выдвигать нереальные условия — всё, чтобы контракт не был подписан. Значит, с 1 января транзит газа уменьшится, там возникнет дефицит, цена возрастёт и будет рентабельно поставлять туда американский СПГ», — предположил Юшков.

Он добавил, что приостановка транзита означает, что статус Украины как участника газового рынка окажется под вопросом.

«Встанет вопрос, а зачем вообще нужна Украина как некий газовый игрок на газовом рынке и как она будет получать газ для собственных нужд?», — задаётся вопросом эксперт.

Он отметил, что поступающий на Украину российских газ принадлежит трейдерам, а без транзита реверсные поставки голубого топлива на Украину будут невозможны.

«То есть надо будет реально, а не виртуально, осуществлять поставки газа. Встанет проблема, откуда брать газ, чтобы вернуть его на Украину», — подытожил Юшков.