Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»

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Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
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«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал Помпео, выступая в комитете сената по иностранным делам. Слова госсекретаря приводит ТАСС.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что реализация проекта «Северный поток — 2» сделает экономику ФРГ «заложником» России.

Также глава Минэнерго США Рик Перри назвал газопроводы «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» инструментами «пагубного влияния» России.

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».

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