«Особые отношения» с Европой: в США раскрыли детали возможных санкций против «Северного потока — 2»

В официальной базе конгресса США опубликован законопроект «В защиту энергетической безопасности Европы». Ранее инициативу внесли в сенат. Законодатели предлагают ввести целый комплекс ограничительных мер против компаний и физических лиц, которые задействованы в реализации проекта «Северный поток — 2». Среди них — запрет на проведение платежей в юрисдикции США, заморозка активов, запрет на въезд в Штаты, отказ в кредитовании и другие. Авторы инициативы указывают, что Вашингтон и Брюссель связывают «особые отношения», поэтому «США обязаны выступить против любых попыток, направленных на ослабление этих отношений». Опрошенные RT эксперты отмечают, что даже в случае принятия документа Вашингтону не удастся остановить реализацию проекта.

В субботу в официальной базе конгресса США был зарегистрирован законопроект «В защиту энергетической безопасности Европы». Авторы документа — сенаторы Тед Круз, Джон Баррассо, Том Коттон и Джин Шахин — предлагают меры противодействия проекту «Северный поток — 2». Они внесли законопроект на рассмотрение верхней палаты ещё 14 мая, однако его полный текст обнародован только 1 июня.

Так, авторы инициативы отмечают, что Брюссель и Вашингтон связывают «особые отношения», а потому «США обязаны выступать против любых попыток, направленных на ослабление этих отношений».

Сенаторы предлагают ввести в отношении компаний и физических лиц, задействованных в реализации проекта «Северный поток — 2», целый ряд ограничительных мер.

В частности, по меньшей мере пять видов санкций предусматривается в отношении компаний и лиц, которые предоставляют страховые услуги судам, задействованным в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Президент может ввести пять или более санкций… в отношении иностранного лица, если он решит, что это лицо осознанно в дату вступления этого закона в силу или после неё предоставит услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию (такому. — RT) судну», — говорится в документе.

Ограничительные меры также могут коснуться компаний или физических лиц, которые предоставляют в лизинг или аренду технические средства (в том числе суда) для укладки труб.

Среди предлагаемых мер — запрет на проведение платежей в зоне юрисдикции США или сделок с собственностью, отказ в выдаче лицензии или разрешения на экспорт товаров или технологий. Кроме того, предлагается запретить американским финансовым учреждениям выдавать ссуды или кредиты на общую сумму более $10 млн в течение года компаниям и лицам, задействованным в реализации проекта.

В случае одобрения законопроекта им могут также запретить работать с госдолгом США или федеральными средствами. Кроме того, лицам, причастным к «продаже, аренде, предоставлению или содействии в предоставлении» судов для укладки российских трубопроводов в море на глубину более 30 м, могут закрыть въезд на территорию США и заморозить активы, которые находятся в американской юрисдикции.

Согласно документу, в течение 180 дней с момента принятия законопроекта госсекретарь США должен предоставить парламентариям список организаций, которые «прямо или косвенно предоставляют товары, услуги, информацию или технологии» для строительства или ремонта «Северного потока — 2».

«Должны быть готовы к подобному варианту»

Как отметил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Вашингтон зачастую прибегает к санкционной политике и Россия должна быть к этому готова.

«Никто не вводит против Соединённых Штатов санкции, пошлины и другие ограничительные меры первыми. США считают, что могут делать это всё в одностороннем порядке, и будут продолжать. В России не должно быть никаких иллюзий по этому поводу. Мы должны быть готовы к подобному варианту развития событий», — сказал он RT.

Отметим, что официальные лица США неоднократно выступали против «Северного потока — 2». Так, 9 мая госсекретарь Майк Помпео обвинил Россию в попытке использовать поставки энергоресурсов в качестве инструмента давления на Европу.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство газопровода. — RT)», — заявил Помпео.

В Москве же убеждены, что американская позиция объясняется стремлением навязать Европе свой, более дорогой сжиженный газ. Так, об этом в интервью программе SophieCo на RT заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: «Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ», — сказал Песков.

При этом давление Вашингтона не будет серьёзным образом способствовать росту поставок американского сжиженного газа, убеждён Брутер.

«Всё это только косвенно может способствовать увеличению поставок американского СПГ в Европу. Россия ведь не станет поставлять меньше газа», — подчеркнул эксперт.

К тому же на текущем уровне реализации «Северного потока — 2» строительство газопровода остановить нельзя, убеждён эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это всё от безвыходности. «Северный поток — 2» уже не затормозить, проект крайне важен не только для России, но и для Европы, в частности Германии. Это вопрос её энергетической безопасности, экономического выживания в непредсказуемом и турбулентном мире», — отметил он в разговоре с RT.

Так, официальный представитель Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер отмечал, что компания не нуждается в разработке политики на случай санкций.

«Nord Stream 2 как компания — подрядчик проекта не может комментировать политические спекуляции. Но могу точно сказать, что мы спокойны за проект и не нуждаемся в запасном плане на случай санкций», — приводит его слова Anadolu.

Отметим, ранее в ответ на заявление главы Минэнерго США Рика Перри о возможности введения санкций против участников «Северного потока — 2» в Минэкономики Германии заявили, что отвергают такой подход.

«Мы приняли к сведению эти заявления, не комментируем их. Мы принципиально отвергаем экстерриториальные санкции», — сказала представитель ведомства.

На решение европейцев сотрудничать с Москвой в рамках проекта «Северный поток — 2» и впоследствии закупать российский газ эти санкции не повлияют, убеждён Блохин.

«В Германии все процессы рассматривают через стратегическое мышление. Там прекрасно понимают, что покупать американский СПГ, который во много раз дороже, совершенно невыгодно. Это вопрос экономической диверсификации, о которой говорят американцы. Это ведь как раз именно то, чего они хотели, — диверсифицировать поставки топлива в Европу», — заключил эксперт.