В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»
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- globallookpress.com
Как передаёт CNN, чиновники рассказывали об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала Freeport в Техасе.
По словам замминистра энергетики Марка Менезеса, увеличение экспортных мощностей имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру».
В свою очередь, помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Винберг рассказал о «молекулах свободы США».
«Я рад, что Министерство энергетики делает всё возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам свободы США экспортироваться в мир», — подчеркнул он.
Ранее в Еврокомиссии отметили, что импорт сжиженного газа в страны ЕС из США вырос за год на 181%.
Как заявлял глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.