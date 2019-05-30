В Минэнерго США назвали американский СПГ «газом свободы»

Два представителя Министерства энергетики США назвали американский СПГ «газом свободы» и «молекулами американской свободы».

Как передаёт CNN, чиновники рассказывали об увеличении экспорта природного газа за границу из терминала Freeport в Техасе.

По словам замминистра энергетики Марка Менезеса, увеличение экспортных мощностей имеет «решающее значение для распространения свободного газа по всему миру».

В свою очередь, помощник министра по ископаемым видам топлива Стивен Винберг рассказал о «молекулах свободы США».

«Я рад, что Министерство энергетики делает всё возможное, чтобы продвигать эффективную систему регулирования, которая позволяет молекулам свободы США экспортироваться в мир», — подчеркнул он.

Ранее в Еврокомиссии отметили, что импорт сжиженного газа в страны ЕС из США вырос за год на 181%.

Как заявлял глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, российский газ более привлекателен для ФРГ с экологической точки зрения, чем СПГ из США.