«Не экономические, а политические заявления»: почему Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2»

Госсекретарь США Майк Помпео призвал остановить строительство «Северного потока — 2». По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, Россия намерена использовать газопровод как инструмент давления на Европу. Однако в Москве неоднократно отмечали, что проект носит исключительно экономический характер. В Госдуме убеждены, что такая позиция Соединённых Штатов продиктована стремлением навязать собственный более дорогой сжиженный газ.

США будут бороться против строительства газопровода из России в Европу «Северный поток — 2». Об этом заявил Майк Помпео.

«Россия хочет иметь «Северный поток — 2» для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить (строительство газопровода. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее, 10 апреля, Помпео уже признавал неудачу Соединённых Штатов в попытках отговорить европейских партнёров проекта от участия в нём.

«Мы сделали практически всё возможное, чтобы убедить европейцев, в первую очередь Германию, не строить «Северный поток — 2», но в настоящий момент мы не добились успеха», — сказал он в ходе выступления в конгрессе США.

Вашингтон последовательно выступает против строительства газопровода. Однако в России неоднократно подчёркивали, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, а не политический. При этом в Москве отмечали, что позиция США по газопроводу объясняется попыткой навязать поставки своего более дорогого сжиженного газа в Европу.

Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 марта этого года назвал возможные санкции США против «Северного потока — 2» недобросовестной конкуренцией.

«Мы считаем подобный подход неприемлемым и убеждены в том, что конкурентность тех или иных проектов должна доказываться на деле за счёт преимуществ с точки зрения спроса и предложения», — сказал он.

На политизированность текущего заявления Помпео указал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Все понимают, что это консорциум компаний различных стран, которые строят трубопроводную систему для жителей и промышленности Европы. Уже стало ясно, что заявления США не экономические, а политические. Высказывания Помпео и других представителей американского политического истеблишмента направлены только на то, чтобы навязать свой дорогой газ Европе», — сказал он RT.

Ананских также напомнил, что европейские страны принимают решение самостоятельно, несмотря на позицию США.

«Мнение Соединённых Штатов всем понятно, но Европа принимает решения самостоятельно. Я не сомневаюсь, что до момента первых поставок газа мы услышим ещё не одно подобное высказывание от тех, кто экономически потеряет от запуска проекта», — добавил депутат.

Так, в феврале этого года министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что реализация «Северного потока — 2» внесёт вклад в энергетическую безопасность Европы.

«Северный поток — 2» станет вкладом в то, чтобы стабилизировать газоснабжение в Европе на высоком уровне», — приводит ТАСС слова министра.

Reuters

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Согласно опросу YouGov, результаты которого были опубликованы в начале марта, за строительство «Северного потока — 2» выступили 56% немцев. При этом против газопровода высказались лишь 16% опрошенных.

Проект поддержали и в Чехии. Так, глава Минпромторга страны Марта Новакова подчеркнула выгоду «Северного потока — 2» для страны.

«По совокупности многих факторов создание газопровода «Северный поток — 2» является выгодным для Чехии, в частности благодаря связующим проектам, особенно проекту Capacity4Gas», — цитирует её РИА Новости.

Capacity4Gas — это проект по развитию газовой инфраструктуры в Чехии. Его задача — создать безопасность для транспортировки газа и тем самым укрепить роль страны в качестве транзитёра.

«Сэкономят €8 млрд в год»

О выгоде для европейцев сообщали и в компании — операторе газопровода Nord Stream 2 AG. По её данным, проект позволит экономить порядка €8 млрд ежегодно.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введён в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год. Это произойдёт за счёт того, что цены снизятся на 13%», — приводит газета «Известия» текст заявления пресс-службы компании.

При этом сам проект реализуется согласно графику, по которому первые поставки должны будут начаться до конца этого года. Так, 6 мая «Газпром» заявил, что было проложено уже 48% труб, или 1170 км магистралей.

Сам газопровод состоит из двух нитей, общая пропускная способность которых составляет 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит через территории России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Все вышеперечисленные страны, кроме Дании, уже дали согласие на работы. По словам заместителя начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрия Хандоги, затягивание процесса Копенгагеном мешает реализации, однако через датскую территорию проходит небольшой участок, который компания сможет быстро закрыть, когда все вопросы будут улажены.

«В Германии труба уже проложена, поэтому мы можем работать на всём протяжении маршрута (за исключением Дании). А в конце, когда уже будет выдано разрешение, — проложить небольшой участок, который останется в Дании, в зависимости от решения, которое будет принято датскими властями», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что на рассмотрении у Дании находится два варианта маршрута газопровода — в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) и через территориальные воды. В случае ИЭЗ Копенгаген не имеет права отказать в строительстве, однако должен дать своё одобрение.