В соответствии с графиком: «Газпром» проложил 48% «Северного потока — 2»

В рамках строительства «Северного потока — 2» проложено более 1170 км магистрали. В компании заявили, что укладка морской части идёт строго в соответствии с графиком. Газопровод планируют ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Ранее оператор магистрали обратился в Еврокомиссию с просьбой разъяснить предстоящие изменения в Газовой директиве Евросоюза и отметил, что непредоставление «Северному потоку — 2» исключений можно трактовать как дискриминацию проекта.

К настоящему времени «Газпром» уложил по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода «Северный поток — 2». Это 48% от общей запланированной протяжённости магистрали, сообщили в компании.

В «Газпроме» отметили, что укладка морской части «Северного потока — 2» идёт строго в соответствии с графиком. 30 апреля начались работы по возведению газопровода в российских водах.

Напомним, «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, направленные от побережья России в Балтийском море до Германии.

Магистраль намерены ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Об этом ранее заявили в компании.

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«Мы работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике. Могу сказать, что в настоящий момент сохраняется шанс (или вероятность) строительства газопровода и пуска его до конца этого года», — приводит РИА Новости слова заместителя начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрия Хандоги.

Представитель компании напомнил, что для реализации проекта по-прежнему не хватает последнего разрешения — со стороны Дании. Однако, по его словам, этот участок газовой магистрали могут пока оставить и достроить его в последнюю очередь.

«В Германии уже труба положена, поэтому мы можем работать на всём продолжении маршрута (за исключением Дании). А в конце, когда уже будет выдано разрешение, положить небольшой участок, который останется в Дании, — в зависимости от решения, которое будет принято датскими властями», — сказал Хандога.

США против «Северного потока — 2»

В начале мая США и Словакия по итогам совместных переговоров глав двух государств в Белом доме опубликовали совместное заявление, в котором высказались против строительства «Северного потока — 2». В документе газовую магистраль назвали «геополитическим оружием».

«Мы вновь заявляем о своём неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2», — говорится в сообщении. Подписавшие обращение стороны также поддержали реверсные поставки газа на Украину.

«Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и энергетическую безопасность Украины, в том числе через словацкие реверсные поставки газа на Украину», — гласит заявление.

До этого министр энергетики США Рик Перри заявил, что поставки газа из России якобы нельзя считать надёжными. Выступая на энергетическом форуме в Брюсселе, он отметил, что американский СПГ станет для европейских стран прекрасной альтернативой российскому топливу.

Кроме того, госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что намерен обсудить «Северный поток — 2» в ходе предстоящей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. По его словам, в Вашингтоне обеспокоены энергетической безопасностью европейских стран и их «зависимостью от России». Сама Меркель ранее опровергала эту вероятность и говорила, что Берлин займётся диверсификацией поставок природных ресурсов.

Кроме того, председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о поддержке «Северного потока — 2». Как она рассказала в интервью Das Bild, важность газа для Германии растёт ввиду отказа правительства страны от атомной энергетики и угля.

Газовая директива ЕС

Ранее Совет ЕС формально одобрил поправки в Газовую директиву Евросоюза. Этот документ распространяет на морские газопроводы ряд требований.

Среди таких мер значатся анбандлинг (запрет для добывающей газ компании одновременно владеть газопроводом), доступ третьих сторон, а также недискриминационные тарифы и прозрачность. Вместе с тем поправки предусматривают возможность предоставления исключений для действующих и новых газопроводов.

Незадолго до принятия документа в Европарламенте заявили, что Газовая директива ЕС не направлена против какой-либо страны или поставщика.

В свою очередь, компания Nord Stream 2 AG (оператор «Северного потока — 2») подчеркнула, что продолжит работу над магистралью и даст оценку правовой инициативе позднее — ей предстоит пройти несколько формальных процедур.

В Nord Stream 2 AG выразили мнение, что «Северный поток — 2» внесёт положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС, так как газопровод обеспечит дополнительный маршрут поставок для импорта природного газа.

«Перспективы развития спроса на газ в Европе убедительно говорят в пользу этого проекта. Реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов», — заявили в компании в апреле.

Nord Stream 2 AG также направил письмо о поправках к Газовой директиве в адрес Еврокомиссии. Оператор «Северного потока — 2» в документе попросил разъяснить, получит ли строящаяся газовая магистраль право на исключение из одобренных Советом стран ЕС норм.

Документ гласит, что исключения могут быть распространены на газопроводы, которые будут завершены к моменту вступления документа в силу, что может произойти уже летом 2019 года. «Северный поток — 2» должен быть достроен к этому сроку, полагают в компании, но будет введён в эксплуатацию позднее. В компании попросили уточнить, в каком случае газопровод будет считаться завершённым.

Вместе с тем в Nord Stream 2 отметили, что непредоставление исключения «Северному потоку — 2» будет нарушением Энергетической хартии, поскольку документ запрещает дискриминацию отдельных проектов.

В документе также было указано, что газопровод благотворно повлияет на экономические показатели ЕС. Так, строительство и эксплуатация проекта привели к появлению 31 тыс. рабочих мест. Кроме того, ожидается, что инвестиции, связанные с проектом, приведут к увеличению ВВП Евросоюза на €5 млрд.