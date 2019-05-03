Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

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Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»
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«С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он.

В январе Гренелл разослал ряду компаний письма, в которых заявил, что «Северный поток — 2» несёт «серьёзные геополитические последствия». Тогда он также заявил о «риске санкций». 

Позднее послы США в ЕС, Германии и Дании в совместной статье призвали выступить против проекта газопровода. 

Как подчёркивала канцлер Германии Ангела Меркель, строительство «Северного потока — 2» не приведёт к энергетической зависимости ФРГ от России.

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