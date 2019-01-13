Посол США в ФРГ допустил возможность санкций за поддержку «Северного потока — 2»

Посол Соединённых Штатов в ФРГ Ричард Гренелл допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2». Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что Гренелл разослал письма ряду компаний, в которых заявил, что «газопровод несёт серьёзные геополитические последствия для наших европейских союзников и партнеров».

В тексте, говорится, что «члены ЕС из Восточной Европы, многие правительства в Западной Европе и Канада выступают против проекта».

«Вследствие этого от лица моего правительства я прошу, чтобы ваша компания рассмотрела опасность, которую этот проект представляет для европейской энергетической безопасности, а также репутационные издержки и риск санкций, ассоциируемый с этим», — цитирует РИА Новости Гренелла.

Ранее Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2».

Позднее глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.