Глава МИД Германии посетит Россию в январе
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«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — приводит ТАСС заявление Мааса.
Ранее Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.
Также Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.