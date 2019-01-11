Глава МИД Германии посетит Россию в январе

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетит Москву в январе, чтобы обсудить будущее Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также экономические реформы в России.

«Я отправлюсь в этом месяце ещё раз в Москву, чтобы обсудить с моим коллегой не только будущее ДРСМД, но и экономические реформы в России», — приводит ТАСС заявление Мааса.

Ранее Маас высказался против размещения в Европе ракет средней дальности с ядерными боеголовками.

Также Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.