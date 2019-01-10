В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»

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Глава МИД Германии Хайко Маас отверг критику американского правительства относительно реализации планов по строительству газопровода «Северный поток — 2», назвав возможные санкции неверным путём.
В ФРГ отвергли критику со стороны США из-за «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США», — цитирует ТАСС министр.

Выступая на новогоднем приёме Восточного комитета германской экономики, Маас отметил, что Германия всерьёз воспринимает критику проекта «Северный поток — 2», но трубопровод не является «особым путём» двух стран.

«Вводить односторонние санкции против «Северного потока — 2» — это в любом случае неверный путь. Я чётко заявил об этом Майку Помпео», — сказал он.

Ранее американский посол Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку «Северного потока — 2».

Как отмечали в бундестаге, реализация проекта приведёт не к зависимости Европы от России, а к взаимозависимости обеих сторон. 

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