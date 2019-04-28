«Острый политический вопрос»: как в Германии ответили на предложение заблокировать «Северный поток — 2»

Немецкий политик, лидер Европейской народной партии Манфред Вебер заявил о намерении заблокировать проект «Северного потока — 2» в том случае, если он одержит победу в борьбе за пост председателя Еврокомиссии. В бундестаге мнения по поводу высказываний Вебера разошлись: ряд парламентариев обвинили его в пренебрежении интересами государства, однако зелёные также выступили против проекта. Эксперты считают, что резонансные высказывания немецкого политика направлены на избирателей из стран Восточной Европы в преддверии майских выборов в ЕП. По мнению аналитиков, перспективный российско-германский газовый проект стал удобной темой для политических спекуляций, а Россия в качестве «внешнего врага» — инструментом для мобилизации электората.

Проект газопровода «Северный поток — 2» спровоцировал острые разногласия в политических кругах ФРГ. Поводом для споров послужило заявление единого кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК) от Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера.

Накануне политик в интервью польскому изданию Polska Times рассказал, что намерен остановить российско-германский газотранспортный проект. Вебер считает, что запуск «Северного потока — 2» противоречит европейским интересам, поскольку повышает «зависимость» Европы от российских энергетических поставок. Кроме того, вопрос «Северного потока — 2» раскалывает Европу, добавил он. Кандидат на пост главы ЕП пообещал, что в случае своей победы задействует все «нормы и законы» для того, чтобы заблокировать проект.

Отвечая на вопрос издания, не опасается ли он таким образом выступить против интересов ФРГ, Вебер заявил, что является кандидатом не от Германии, а от Европейской народной партии. В свою очередь, Европа состоит из 28 стран, напомнил политик. Кроме того, он обвинил Россию в намерении дестабилизировать европейское единство и призвал Европу быть готовой ввести новые антироссийские санкции в случае необходимости.

Кандидат на пост главы Еврокомиссии от Европейской народной партии Манфред Вебер

Reuters

© Costas Baltas

Напомним, Европейская народная партия, которую сейчас возглавляет Манфред Вебер, была основана в 1970-х годах. ЕНП — наднациональная организация, которая включает в себя партии большинства европейских стран, преимущественно консервативного и правоцентристского толка.

«Игра с будущим страны»

Выступление Вебера вызвало недоумение в Берлине. Как подчеркнул представитель СДПГ, член комитета по иностранным делам бундестага Нильс Шмидт, слова главы ЕНП противоречат позиции федерального правительства и Ангелы Меркель. В СДПГ призвали партнёров по правящей коалиции из Христианско-социального союза прояснить свою позицию по «Северному потоку — 2» в связи с заявлением Вебера, который давно состоит в рядах ХСС. По словам Шмидта, противоречия во взглядах на проект должны быть устранены.

С ещё более резкой критикой в адрес Вебера выступила заместитель председателя СДПГ, глава правительства земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Позицию кандидата от ЕНП она назвала «безответственной» с точки зрения как энергетической отрасли, так и экономики в целом.

Швезиг напомнила о планах ФРГ к 2038 году остановить работу АЭС и прекратить использование бурого и каменного угля, чтобы полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Однако без природного газа осуществить это будет невозможно, считает политик.

Также по теме «Защита собственных интересов»: почему в Европе всё чаще выражают недовольство антироссийскими санкциями Санкции США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, незаконны с точки зрения международного права. Об этом заявил...

«В таком случае мы будем нуждаться в газе как переходном решении. Мы не должны играть с будущим нашей страны», — заявила замглавы СДПГ в интервью телеканалу ZDF.

Политик назвала «очень странным» то обстоятельство, что Вебер сообщил о своём негативном отношении к проекту, который уже долгое время поддерживают власти ФРГ, через польскую газету. По мнению Швезиг, таким образом Вебер попытался «собрать голоса в других государствах за счёт собственной страны».

Замглавы фракции СДПГ в бундестаге Маттиас Мирш также раскритиковал заявление Вебера, отметив, что альтернативой «Северному потоку — 2» может стать зависимость от американских поставок газа, добываемого путём фрекинга, или же возвращение к атомной энергетике.

Демонтаж АЭС, Германия.

Reuters

© Thilo Schmuelgen

В то же время слова Манфреда Вебера встретили поддержку в стане зелёных. Как считает сопредседатель партии «Союз 90/Зелёные» Роберт Хабек, «Северный поток — 2» не поможет в борьбе с климатическими изменениями. Кроме того, этот проект сомнителен и в геополитическом плане, заявил Хабек в интервью газете Bild am Sonntag. Политик согласен с тем, что запуск газопровода усилит энергетическую зависимость Европы от Москвы.

При этом стоит отметить, что одним из ключевых пунктов программы партии «Союз 90/Зелёные» является требование свернуть работу АЭС.

Напомним, согласование проекта «Северный поток — 2» началось в 2012 году: акционеры первой ветки трансбалтийского газопровода пришли к выводу о необходимости построить третью и четвёртую нити магистрали. Впоследствии этот проект получил название «Северный поток — 2».

Расширение мощностей позволит нарастить поставки природного газа из России в Европу по этому направлению на 55 млрд кубометров газа в год и довести ежегодный суммарный объём экспорта до 110 млрд кубометров газа. Управляет проектом международный консорциум Nord Stream 2 AG, в который входит российский «Газпром», ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Shell (Великобритания), Uniper (ФРГ) и Wintershall (ФРГ). Газопровод будет введён в эксплуатацию до конца текущего года.

В Вашингтоне уверены, что наращивание поставок российского сырья в ЕС поставит европейцев в опасную зависимость от Москвы. В частности, в США рассматривали идею ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». В ответ замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович предупредил американских партнёров о готовности ЕС защищать свои экономические интересы.

Аргументы Вашингтона активно поддерживают Варшава и Киев — ранее польские власти не раз выступали с резкой критикой «Северного потока — 2».

«Образ безобидного врага»

Напомним, Манфред Вебер объявил о намерении баллотироваться на пост главы Еврокомиссии осенью 2018 года от Европейской народной партии. Тогда аналитики называли его ставленником Ангелы Меркель. Как предполагалось, он будет проводить курс германского канцлера на общеевропейском уровне. Основания для таких выводов дала сама Меркель — она поддержала кандидатуру Вебера, отметив, что «тот, кто возглавит группу депутатов от ЕНП, тот возглавит Евросоюз».

Мандат Жан-Клода Юнкера истекает осенью. Согласно правилам ЕС, председателем Еврокомиссии становится представитель партии, получившей наибольшее число мандатов на выборах в Европарламент, в том случае, если его кандидатуру утвердят как минимум 16 стран — участниц Евросовета из 28, а также большинство евродепутатов.

Европейская народная партия, поддержкой которой заручился Манфред Вебер, победила на прошлых выборах в Европарламент и располагает сейчас 219 мандатами из 751, являясь крупнейшей фракцией ЕП. Вполне вероятно, что ЕНП сможет повторить свой успех и на предстоящих выборах. Опрос, проведённый в апреле в странах ЕС по заказу Европарламента и опубликованный агентством Reuters, показал, что ЕНП, скорее всего, сохранит свои лидирующие позиции, набрав порядка 24% мандатов.

Европарламент.

Reuters

© Hannibal Hanschke

Политологи обращают внимание на то, что ранее Манфред Вебер в целом воздерживался от громких заявлений: европейская пресса писала о нём как о слишком податливом, лишённом харизмы политике. Кроме того, у Вебера нет опыта правительственной работы и сильной поддержки в Европе, пишет немецкая газета Die Welt.

Не исключено, что при помощи текущей риторики Вебер просто пытается создать себе имидж решительного политика и одновременно заручиться поддержкой определённых политических сил, отмечают эксперты.

Намерение остановить «Северный поток — 2» — не единственное резонансное высказывание Вебера за последнее время. Выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, политик призвал построить европейскую систему противоракетной обороны, включив в неё Украину.

«Это то, что действительно сможет убедить людей в Польше, на Украине, что мы можем предложить защиту... Это то, что сможет объединить Европу», — заявил он.

Вебер явно пытается завоевать симпатии стран Восточной Европы, уверены эксперты, и заявление о «блокировке» «Северного потока — 2» — часть этого плана: за счёт польских голосов ЕНП должна выйти в лидеры избирательной гонки.

Однако, как отметил в беседе с RT заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов, даже если партия Вебера и наберёт большое количество голосов, говорить о том, что её руководство сможет влиять на политику ФРГ и других стран, преждевременно.

«По итогам выборов, которые состоятся 22—26 мая, определится соотношение сил парламентских коалиций. Но отдельно взятая партия или коалиция явно не получит такого преимущества, чтобы что-то заблокировать силой. Вопросы будут решаться всё равно коллективно», — пояснил Воронов в интервью RT.

В свою очередь, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачёв полагает, что шансы Вебера на победу в результате таких заявлений действительно могут вырасти, несмотря на возмущение германских коллег.

«Это совершенно не означает, что в случае избрания на пост главы ЕК он будет воплощать в жизнь свои слова. Но будущее «Северного потока — 2» — острый политический вопрос, на котором будет ещё много спекуляций», — подчеркнул Бордачёв.

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель директора ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов. Эксперт также не исключает, чтозаявление Вебера — элемент предвыборной кампании. И так как формально Вебер возглавляет ЕНП, критика в его адрес со стороны немецких коллег его не затрагивает: сейчас он позиционирует себя как политик общеевропейского уровня.