«Сильно политизированный вопрос»: почему в «Нафтогазе» заявили о намерении Москвы спровоцировать «газовый кризис»

Россия не ведёт подготовку к «газовой войне», заявили в Госдуме. Ранее такие обвинения в адрес Москвы выдвинули в «Нафтогазе». Представители украинской госкомпании сделали вывод в связи с увеличением объёмов прокачки газа российской стороной. Впрочем, в «Газпроме» уже указали, что это связано с ремонтными работами на трубопроводе «Ямал — Европа». Между тем исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко также прокомментировал переговоры о продолжении транзита российского газа через Украину после 1 января 2020 года. По его словам, если стороны не придут к соглашению, модели использования газотранспортной системы без поставок из России у Киева нет.

Слова о том, что Россия готовится к «газовой войне», не соответствуют действительности. Об этом в разговоре с RT сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв. Ранее о подобной «подготовке» заявлял исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Я думаю, это заявление ради заявления. Понятно, что Россия никогда ни к каким газовым войнам не готовилась. У нашей страны нет такой задачи ни по какому из направлений», — сказал Селезнёв.

По его словам, вопрос транзита газа через территорию Украины для России носит чисто экономический характер. Однако западные партнёры РФ «сильно политизируют» эту тему.

При этом парламентарий подчеркнул, что на данный момент не стоит слишком серьёзно воспринимать подобные заявления со стороны представителей украинской госкомпании по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа. По его словам, отношения между Украиной и Россией в газовой сфере могут измениться после смены власти в Киеве.

«Особых изменений в самих подходах ждать не стоит. Но мы надеемся, что с экономической точки зрения действия украинской стороны будут более разумными и осознанными», — пояснил депутат.

Накануне исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в интервью медиапроекту ​Skrypin.ua заявил о том, что якобы есть свидетельства подготовки российской стороны к «газовой войне». По его словам, на это указывает увеличение объёмов транзита газа через Украину.

По мнению Витренко, Россия пытается закачать больше газа в европейские хранилища. Ранее о «попытке» Москвы спровоцировать очередной газовый кризис говорил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Однако «Газпром» на своём сайте указывал, что увеличение поставки топлива в Европу через ГТС Украины связано с ремонтными работами, которые проводились на магистральном газопроводе «Ямал — Европа» в первой половине апреля.

Между тем Витренко прокомментировал возможность прекращения транзита российского газа через Украину, если к 1 января 2020 года не будет заключён соответствующий договор. Исполнительный директор «Нафтогаза» признал, что у украинской компании нет стратегии работы газотранспортной системы, если стороны не придут к соглашению.

«Есть предварительное решение, что после трёхсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, мы всё-таки это сделаем (разработаем стратегию. — RT). Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заметил Витренко.

В январе глава Минэнерго РФ Александр Новак подчеркнул, что Москва и Киев заинтересованы в продолжении транзита газа в Европу, но для этого украинская ГТС должна быть конкурентоспособной в сравнении с такими магистральными трубопроводами, как «Северный поток» и «Турецкий поток».

При этом ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил «Нафтогазу» искать «дешёвый газ по всему миру», чтобы снизить его стоимость для населения страны. Однако председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что найти газ дешевле российского у Киева вряд ли получится.

«Вон Гройсман сказал «Нафтогазу» «искать дешёвый газ по всему миру». Классная мысль! Очень перспективны Индонезия и Канада. Газа полно, правда, доставка дорогая. И где бы ни искали, дешевле, чем в соседней России, не найдут. Желаем успехов», — написал сенатор в Twitter.

«Легко всё разрушить»

Заметим, что в мае должен состояться очередной раунд трёхсторонних переговоров (РФ — Украина — ЕС) по вопросу заключения нового газового контракта по транзиту через украинскую территорию с 2020 года.

Накануне в «Нафтогазе» рассказали, что намерены на предстоящей встрече предложить «Газпрому» забронировать 60 млрд кубометров в год транзитных мощностей газотранспортной системы Украины сроком на десять лет. Вместе с тем ещё 30 млрд кубометров в год будут оставаться свободными, что позволит вести транзит газа через Украину другим компаниям.

Архивное фото

РИА Новости

© Максим Блинов

Как считает политолог и экономист Александр Дудчак, украинская сторона при ведении переговоров пытается получить максимальную для себя выгоду, предлагая порой невыполнимые условия.

«Почему бы это не сделать к взаимной выгоде всех сторон? Почему нужно обязательно перетягивать одеяло на себя и выставлять требования, которые порой невыполнимы? Например, они требуют, чтобы Россия гарантировала прокачку газа в объёмах, которые соответствуют максимальным пикам. Однако на такие условия Россия не пойдёт», — заявил собеседник RT.

По мнению эксперта, излишнее давление со стороны Киева может привести к тому, что объёмы прокачки топлива через украинскую территорию упадут до 10—15 млрд кубометров, тогда как рентабельность ГТУ находится на уровне 60 млрд кубометров.

«Всё разрушить, как обычно, легко, а восстановить будет сложно. Можно было бы давно всё решить и не доводить ситуацию до абсурда и возможных больших потерь», — считает эксперт.