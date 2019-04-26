В Госдуме оценили заявление Киева о подготовке России к газовой войне
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«Я думаю, это заявление ради заявления. Понятно, что Россия никогда ни к каким газовым войнам не готовилась. У нашей страны нет такой задачи ни по какому из направлений. Это не более чем экономические вопросы с нашей стороны, которые сильно политизированы нашими западными и восточными партнёрами», — считает депутат.
По словам Селезнёва, к данному высказыванию Витренко не стоит прислушиваться, потому что на Украине «формируются новые взгляды и новая команда».
«Особых изменений в самих подходах ждать не стоит. Но мы надеемся, что с экономической точки зрения действия украинской стороны будут более разумными и осознанными», — сказал он.
Ранее Витренко заявил, что у «Нафтогаза» нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Он также считает, что по всем признакам «Россия готовится к новой газовой войне».