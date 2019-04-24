Гройсман поручил «Нафтогазу» искать дешёвый газ по всему миру

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил компании «Нафтогаз» увеличить добычу украинского газа и «искать дешёвый газ по всему миру». Соответствующее заявление Гройсмана транслировал телеканал Espreso.

По его словам, с 1 мая цена на газ для украинцев снизится на 300 гривен — до 8,24 тыс. грн (около $309) за 1 тыс. куб. м.

Украинский премьер заявил, что «это второй раз, когда он поставил жёсткое требование перед «Нафтогазом». Он подчеркнул, что «третьего раза не будет».

«Поэтому пусть работают на страну, увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешёвый газ по всему миру, чтобы украинцы получали его дешевле», — добавил он.

Ранее Гройсман призвал «Нафтогаз» прекратить играть с ним в кошки-мышки в вопросе цены на газ для населения.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о риске полной потери газового транзита.