Гройсман призвал «Нафтогаз» прекратить играть с ним в кошки-мышки

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал менеджмент НАК «Нафтогаз Украины» прекратить играть с ним в кошки-мышки в вопросе цены на газ для населения.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

«Реакция у «Нафтогаза» может быть только одна — выполнить постановление правительства и с 1 мая снизить цену на газ. Если они этого не сделают, значит, они не честны по ценообразованию в стране», — цитирует его УНИАН.

Он также добавил, что намерен на следующем заседании правительства поднять вопрос об увольнении руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева, если не будет решён данный вопрос.

«Если они этого не сделают, значит, они не хотят этого делать. А играть со мной в кошки-мышки — я считаю, что это, как минимум, несерьёзно с их стороны и бесперспективно. Им никто не поможет. Если они введут в заблуждение украинских граждан, они будут за это наказаны в соответствии с украинским законодательством», — добавил Гройсман.

Ранее правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН объяснил заявление Коболева о риске полной потери газового транзита.