Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

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Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
  • РИА Новости

«Сегодня мы одобрили решение, которое даёт право «Нафтогазу» с 1 апреля устанавливать цены ниже, чем 8,55 гривны за куб. м, но ни в коем случае не выше», — цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана телеканал «112 Украина».

Природный газ для украинцев с 1 ноября 2018 года стоит 8,5 тыс. гривен (около $300) за 1 тыс. кубометров.

Правительство планировало повышать стоимость в три этапа. Очередное повышение тарифов ожидалось во втором квартале 2019 года. 

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