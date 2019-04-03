Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр. Такое решение было принято на заседании кабмина.

«Сегодня мы одобрили решение, которое даёт право «Нафтогазу» с 1 апреля устанавливать цены ниже, чем 8,55 гривны за куб. м, но ни в коем случае не выше», — цитирует премьер-министра Владимира Гройсмана телеканал «112 Украина».

Природный газ для украинцев с 1 ноября 2018 года стоит 8,5 тыс. гривен (около $300) за 1 тыс. кубометров.

Правительство планировало повышать стоимость в три этапа. Очередное повышение тарифов ожидалось во втором квартале 2019 года.