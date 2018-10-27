На Украине планируют повышать цены на газ в три этапа

Правительство Украины планирует трёхэтапное повышение цены на газ для населения, следует из обнародованного постановления кабинета министров.

Согласно документу, первое повышение ожидается с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Следующий этап запланирован с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

Как отмечается, с 1 января 2020 года стоимость газа для населения могут уровнять с ценой для промышленности.

«С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей», — говорится в приложении.

19 октября украинский кабмин принял решение повысить цены на газ в стране с ноября на 23,5%.