На Украине планируют повышать цены на газ в три этапа

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Правительство Украины планирует трёхэтапное повышение цены на газ для населения, следует из обнародованного постановления кабинета министров.
На Украине планируют повышать цены на газ в три этапа
  • РИА Новости

Согласно документу, первое повышение ожидается с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года. Следующий этап запланирован с 1 мая по 31 декабря 2019 года.

Как отмечается, с 1 января 2020 года стоимость газа для населения могут уровнять с ценой для промышленности.

«С 1 января 2020 года цена приобретения природного газа не может быть выше средней арифметической цены продажи природного газа для промышленных потребителей», — говорится в приложении.

19 октября украинский кабмин принял решение повысить цены на газ в стране с ноября на 23,5%.

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