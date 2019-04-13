«Хотят втянуть Европу в украинские проблемы»: как Порошенко намерен бороться с «Северным потоком — 2»

Президент Украины Пётр Порошенко не прекратит борьбу со строительством «Северного потока — 2» и предложит немецким компаниям участвовать в управлении газотранспортной системой Украины. Об этом он заявил на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель. На фоне переговоров премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что у Киева есть план Б на случай, если Россия остановит транзит газа по территории Украины с 1 января 2020 года. По мнению политологов, Европа не станет отказываться от собственных экономических интересов в угоду Украине, а заявления Киева — всего лишь часть предвыборной агитации.

Президент Украины Пётр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине заявил, что не прекратит бороться со строительством газопровода «Северный поток — 2».

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предлагая немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой», — цитирует ТАСС Порошенко.

Украинский лидер добавил, что в настоящее время Киев и Берлин по-разному смотрят на механизмы защиты украинских интересов.

«Германия — в виде гарантии сохранения определённого объёма прокачки газа через украинскую ГТС, мы — в остановке газопровода», — добавил Порошенко.

По его словам, Киев видит для себя «политическую угрозу» со стороны «Северного потока — 2».

В свою очередь, Меркель выразила надежду, что отношения Киева и Берлина выдержат расхождение позиций относительно проекта газопровода.

«У нас есть общая цель в этом деле — чтобы Украина оставалась газовым транзитёром​​​. Поэтому мы предложили, чтобы переговоры велись не только между Россией и Украиной, но и при участии ЕС. Это будет продолжено. Я всегда указывала и российскому президенту, что «Северный поток — 2» для меня означает, что Украина остаётся страной-транзитёром. Наше стратегическое партнёрство стерпит тот факт, что у нас по одному вопросу расходятся мнения. Несмотря на это, у нас есть большое количество одинаковых взглядов», — отметила Меркель.

«Борьба со здравым смыслом»

С точки зрения экспертов, берлинские заявления украинского президента «направлены на его предвыборную кампанию».

«У него было пять лет, чтобы сделать жизнь украинцев лучше. Газ в домах украинцев стал дороже, газ стал дороже на предприятиях», — напомнил в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

По словам депутата, если бы Порошенко действительно стремился повысить качество жизни граждан Украины, он заключил бы с «Газпромом» контракт на поставку газа на рыночных условиях на следующие десять лет.

Аналогичной точки зрения придерживается политолог и экономист Александр Дудчак. В разговоре с RT он отметил, что Порошенко использует вопрос с «Северным потоком — 2» лишь в качестве ещё одного пункта своей предвыборной кампании.

«Он и раньше пытался выставить непонятную и видимую только ему борьбу со строительством газопровода как своё достижение. Украина давно ведёт борьбу со здравым смыслом, из-за чего страну покинули множество её граждан, а также были уничтожены целые отрасли в экономике», — рассказал эксперт.

При этом Дудчак обратил внимание на то, что на подобные громкие заявления со стороны украинской политической верхушки Германия реагирует «без эмоций».

«У ФРГ свои планы. Проблемы Украины интересовали Берлин до тех пор, пока он надеялся извлечь выгоду из этой ситуации. Однако в итоге из-за обострения украинско-российских отношений немецкая сторона не получила никаких преференций, скорее наоборот: власти Германии нарвались на санкции, из-за которых колоссальные убытки понесла в первую очередь ФРГ», — добавил Дудчак.

«Изобразить заботу»

В тот же день, когда Порошенко говорил о своих намерениях бороться с «Северным потоком — 2», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что у Киева есть альтернативный план действий на случай, если Россия прекратит транзит газа с 1 января 2020 года.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

globallookpress.com

© Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com

«Безусловно, есть план Б на случай, если Россия прибегнет к другим действиям, хотя вопрос является очень сложным, очень непростым», — заявил украинский премьер в ходе своего выступления в Верховной раде 12 апреля.

При этом Гройсман добавил, что «Нафтогаз Украины» отстал от «выполнения того плана, который был утверждён правительством 1 июля 2016 года, об отделении газотранспортной системы в отдельную юридическую структуру, которая будет соответствовать европейскому законодательству».

Напомним, что действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Киев прекратил закупать российское голубое топливо для собственных нужд ещё в ноябре 2015-го, сейчас через территорию страны проходит только транзитный газ из РФ.

Руководство «Газпрома» в лице Алексея Миллера заявляло о готовности продлить контракт на транзит газа на основании уже действующего, а также провести переговоры о поставках газа для нужд Украины. Также «Газпром» готов участвовать в совместном газотранспортном консорциуме, если предложение о его создании поступит от украинской стороны. Однако встречных инициатив от Киева так и не последовало.

При этом эксперты сомневаются, что у администрации Порошенко действительно есть какой-либо запасной план.

«У Украины есть только план личного обогащения, но он ни в какой степени не касается развития государства или интересов населения. Киевские власти умудряются зарабатывать на развале государства, распродаже остатков. Этими заявлениями Киев пытается изобразить заботу о стране и людях, но на самом деле у украинской политической элиты этого нет даже в мыслях», — считает Дудчак.

Кроме того, по его словам, у российской стороны нет острой необходимости в создании совместного газотранспортного консорциума с Украиной.

«Восстановление или ремонт ГТС потребует серьёзных финансовых вложений. При этом непонятно, где украинская сторона будет искать инвесторов. Сегодня такая идея неактуальна — у «Газпрома» есть возможность гарантировать поставки газа потребителям в Европе и без такого концерна. После 1 января следующего года Россия не прекратит транзит газа полностью, часть поставок сохранится. Киев просто в очередной раз хочет втянуть Европу в украинские проблемы», — подчеркнул Дудчак.

Европейская директива

Напомним, что 5 апреля Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, что позволило Брюсселю расширить контроль над морскими газовыми магистралями, в том числе и над «Северным потоком — 2».

Теперь энергетические нормы ЕС распространяются и на идущие из третьих стран газопроводы, которые частично находятся в территориальных морях государств ЕС.

Среди новых правил особняком стоит так называемый анбандлинг. Эта мера предполагает запрет на добычу газа и одновременное владение трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

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Кроме того, в поправках были прописаны условия доступа третьих сторон к газовой магистрали, находящейся на территории ЕС, а также недискриминационные тарифы для европейских потребителей.

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Перед принятием поправок Германия добилась смягчения правил в той части, где говорится, что решение об исключении газопровода из-под действия заявленных норм принимает государство, на территории которого магистраль входит в ЕС. В случае «Северного потока — 2» такой страной является сама Германия.

«Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, идущие от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года. Газопровод пройдёт через экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на дальнейшее строительство осталось получить только у Копенгагена.

11 апреля проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что около 40% от общей протяжённости газопровода проложено.

«На дно Балтийского моря уже уложено 1 тыс. км газопровода «Северный поток — 2» в водах Финляндии, Швеции и Германии», — говорится в сообщении на официальном сайте компании.

Учитывая объём проделанных работ, а также значимость российского проекта для собственной экономики, Германия вряд ли станет противодействовать развитию «Северного потока — 2» из-за заявлений украинской стороны, утверждают эксперты.

«У Киева нет никакого плана Б, это очередное проявление популизма, на котором и строится вся политика Порошенко. Сейчас он пытается найти хоть что-то, что поможет ему выиграть во втором туре. Однако все эти заявления ему как возможному президенту Украины на второй срок не принесут электоральной активности и не привлекут новых избирателей», — отметил в разговоре с RT кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.