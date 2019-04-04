В Nord Stream 2 оценили одобрение поправок к Газовой директиве ЕС
- @NordStream2
«Законодательная процедура всё ещё продолжается, и законодательный текст нуждается в официальном утверждении Советом ЕС до вступления в силу. Мы будем продолжать следить за этим процессом и оценивать новое законодательство после его официального утверждения», — цитирует ФАН Эберта.
По его словам, строительство газопровода ведётся в полном соответствии с действующим законодательством.
«Северный поток — 2» внесёт позитивный вклад в достижение целей Энергетического союза, обеспечив дополнительный маршрут поставок газа для импорта дополнительных объёмов. Прогноз спроса на газ для Европы является убедительным аргументом в пользу таких инвестиций», — добавил Эберт.
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».
Теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.
Эксперт Станислав Митрахович прокомментировал RT одобрение ЕП поправок.