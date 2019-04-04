В Nord Stream 2 оценили одобрение поправок к Газовой директиве ЕС

Короткая ссылка
Строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается по графику, заявил представитель компании Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт, комментируя одобрение Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС.
В Nord Stream 2 оценили одобрение поправок к Газовой директиве ЕС
  • @NordStream2
  • Twitter

«Законодательная процедура всё ещё продолжается, и законодательный текст нуждается в официальном утверждении Советом ЕС до вступления в силу. Мы будем продолжать следить за этим процессом и оценивать новое законодательство после его официального утверждения», — цитирует ФАН Эберта.

По его словам, строительство газопровода ведётся в полном соответствии с действующим законодательством.

«Северный поток — 2» внесёт позитивный вклад в достижение целей Энергетического союза, обеспечив дополнительный маршрут поставок газа для импорта дополнительных объёмов. Прогноз спроса на газ для Европы является убедительным аргументом в пользу таких инвестиций», — добавил Эберт.  

4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.

Эксперт Станислав Митрахович прокомментировал RT одобрение ЕП поправок

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить