Эксперт оценил одобрение поправок к Газовой директиве ЕС

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович прокомментировал RT одобрение Европарламентом поправок к Газовой директиве Евросоюза.

Как отмечается, среди правил директивы — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а также анбандлинг, когда компании запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

По словам Митраховича, «антимонопольное право ЕС достаточно молодое и его можно по-разному трактовать».

При этом он предположил, что может быть создана отдельная компания, которая будет существовать отдельно от «Газпрома».

«Она будет администрировать те последние несколько километров «Северного потока—2», которые находятся в море, чтобы формально «Газпром» не попадал под это регулирование. Всё кончится тем, что проект будет достроен и регулирование будет дано такое, которое позволяет если не сразу, то в перспективе использовать на полную мощность», — пояснил аналитик.

Он привёл в пример опыт с газопроводом Opal, который является ответвлением от «Северного потока». Митрахович отметил, что газопровод был под антимонопольным регулированием, но путём «юридических аргументов и опоры на сильные компании» все антимонопольные претензии были к нему сняты.

«Я думаю, что-то похожее может произойти с «Северным потоком—2». Его будут пытаться ограничить, придумать кучу лазеек. Это всё может тянуться, но в конечном счёте «Северный поток—2» выйдет на полную мощность», — заключил эксперт.

Ранее Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».