Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Европейский парламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

Как передаёт РИА Новости, теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.

Законопроект предполагает, что новые и уже действующие газопроводы из третьих стран в территориальных морях государств ЕС должны соответствовать определённым правилам, которые в настоящее время распространяются на наземные трубы.

Как отмечается, среди таких правил — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а также анбандлинг, когда компании запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.

«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию», — цитирует ТАСС главу комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузека.

По его словам, это отличные новости для граждан, промышленности и общей безопасности в ЕС.

Ранее комитет ЕП одобрил компромиссный вариант поправок к соответствующей директиве.

Как отмечали в компании «Газпром экспорт», изменения в директиве ЕС затронут лишь небольшую часть «Северного потока — 2».

В австрийской OMV заявляли, что участники «Северного потока — 2» рассчитывают, что Газовая директива ЕС не повлияет на график реализации проекта.

Эксперт Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг директивы.