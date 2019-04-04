Европарламент одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, теперь предстоит заключительное одобрение поправок Советом ЕС на уровне министров.
Законопроект предполагает, что новые и уже действующие газопроводы из третьих стран в территориальных морях государств ЕС должны соответствовать определённым правилам, которые в настоящее время распространяются на наземные трубы.
Как отмечается, среди таких правил — разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, а также анбандлинг, когда компании запрещено добывать газ и одновременно владеть трубопроводом в ЕС, по которому он доставляется.
«Сегодня мы заканчиваем эру внешних монополий на газовом рынке ЕС, которая годами заставляла потребителей оплачивать гораздо более высокие счета за электроэнергию», — цитирует ТАСС главу комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузека.
По его словам, это отличные новости для граждан, промышленности и общей безопасности в ЕС.
Ранее комитет ЕП одобрил компромиссный вариант поправок к соответствующей директиве.
Как отмечали в компании «Газпром экспорт», изменения в директиве ЕС затронут лишь небольшую часть «Северного потока — 2».
В австрийской OMV заявляли, что участники «Северного потока — 2» рассчитывают, что Газовая директива ЕС не повлияет на график реализации проекта.
Эксперт Александр Перов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг директивы.