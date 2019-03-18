Комитет ЕП одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
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- РИА Новости
«Комитет ЕП по промышленности только что одобрил сделку», — утверждается в тексте, опубликованном в Twitter организации.
Уточняется, что данные поправки поддержали 33 члена комитета, восемь человек высказались против.
Как сообщает РИА Новости, поправки будут приняты при положительном исходе голосования на пленарной сессии Европарламента в апреле и при последующем одобрении документа Советом стран ЕС на министерском уровне.
В конце февраля проект поправок к директиве одобрил Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper).