Комитет ЕП одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

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Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Европейского союза.
Комитет ЕП одобрил поправки к Газовой директиве ЕС
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Комитет ЕП по промышленности только что одобрил сделку», — утверждается в тексте, опубликованном в Twitter организации.

Уточняется, что данные поправки поддержали 33 члена комитета, восемь человек высказались против.

Как сообщает РИА Новости, поправки будут приняты при положительном исходе голосования на пленарной сессии Европарламента в апреле и при последующем одобрении документа Советом стран ЕС на министерском уровне. 

В конце февраля проект поправок к директиве одобрил Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper).

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