Комитет ЕП одобрил поправки к Газовой директиве ЕС

Комитет Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике одобрил компромиссный вариант поправок к Газовой директиве Европейского союза.

«Комитет ЕП по промышленности только что одобрил сделку», — утверждается в тексте, опубликованном в Twitter организации.

Уточняется, что данные поправки поддержали 33 члена комитета, восемь человек высказались против.

Как сообщает РИА Новости, поправки будут приняты при положительном исходе голосования на пленарной сессии Европарламента в апреле и при последующем одобрении документа Советом стран ЕС на министерском уровне.

В конце февраля проект поправок к директиве одобрил Комитет постоянных представителей стран Европейского союза (Coreper).