Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2»

Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на обзор рейтингового агентства Moody’s.

«Запрос Датского энергетического агентства, обоснованный стремлением найти маршрут с наименьшим влиянием на окружающую среду и судоходство, является негативным фактором для «Газпрома», поскольку несёт риск задержки реализации газопровода «Северный поток — 2», — говорится в документе.

В агентстве считают, что препятствия в реализации проекта могу ослабить позиции российской компании на переговорах с Киевом по газовому транзиту.

Отмечается, в итоге транзит газа через Украину может составить до 50 млрд кубометров против планируемых 10—15 млрд кубометров, что приведёт, как указывается, к более высокой стоимости прокачки, чем через «Северный поток — 2».

Ранее на Украине заявили, что «Северный поток — 2» не заработает в заявленный срок из-за отказа Дании согласовать прохождение маршрута газопровода.

Министр энергетики России Александр Новак подчёркивал, что затягивание Данией решения по газопроводу не отразится на сроках реализации проекта.

Как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, утверждение о том, что строительство «Северного потока — 2» затруднено препятствиями, не соответствует действительности.

Подробнее — в материале RT.