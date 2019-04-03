«Денег на модернизацию нет»: почему «Нафтогаз» пытается привлечь европейские компании к созданию оператора ГТС

Киев подписал соглашение об учреждении совместной рабочей группы по созданию оператора газотранспортной системы (ГТС) с пятью профильными европейскими компаниями. Как считает глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, подобное сотрудничество важно для сохранения транзита российского топлива через украинскую территорию. Как отметили эксперты, Москва заинтересована в том, чтобы систему модернизировали. Ранее глава Минэнергетики Александр Новак отмечал, что украинская ГТС находится в изношенном состоянии, поэтому транзит газа по ней обходится значительно дороже, чем по современным аналогам. В то же время опрошенные RT аналитики отмечают, что Киев опасается внедрения европейских правил регулирования, поэтому затягивает процесс.

Специалисты европейских компаний будут привлечены к процессу создания независимого оператора газотранспортной системы Украины и дальнейшему участию в её работе. Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

В этой связи в среду, 3 апреля, украинская госкомпания по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа сообщила, что вместе с АО «Укртрансгаз» и ОАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) подписала соглашение о создании совместной рабочей группы с пятью ведущими европейскими операторами: Fluxys SA (Бельгия), NV Nederlandse Gasunie (Нидерланды), Snam SpA (Италия), Eustream as (Словакия) и GRTgaz SA (Франция).

В данный момент профильные эксперты из Европы будут сопровождать процесс создания независимого оператора ГТС Украины и его сертификации, а также помогать в разработке плана модернизации системы и давать необходимые консультации.

«Дальнейшее сотрудничество между операторами ГТС и МГУ будет обсуждаться отдельно», — говорится в пресс-релизе «Нафтогаза».

По мнению главы компании Андрея Коболева, от проведения процесса анбандлинга (разделения по видам деятельности) зависит сохранение транзита газа через Украину. Именно для этого были приглашены европейские специалисты.

«Наши совместные усилия крайне важны для сохранения транзита газа через украинскую ГТС, которая является наиболее надёжным и безопасным маршрутом поставок газа в Европу», — написал он в Facebook.

Отметим, что в январе состоялись трёхсторонние переговоры (РФ — Украина — ЕС) в Брюсселе, в которых участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, главы МИД Украины и «Нафтогаза» Павел Климкин и Андрей Коболев, а также вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

Собеседники обсуждали заключение нового газового контракта по транзиту через украинскую территорию после 2020 года, который должен прийти на смену соглашению, подписанному в 2009-м.

Глава российского Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что Москва и Киев заинтересованы в том, чтобы обеспечить транзит газа в Европу, но для этого украинская ГТС должна быть конкурентоспособна в сравнении с такими магистральными трубопроводами, как «Северный поток» и «Турецкий поток».

При этом на данный момент газотранспортная система Украины, по его словам, находится в изношенном состоянии, а модернизация до современного уровня потребует миллиардных вложений.

«Какой смысл использовать жигули, если у вас есть современный автомобиль Lada, например, если не говорить о каких-то иностранных моделях. Поэтому себестоимость транспортировки газа по «Северному потоку» на сегодняшний день обходится почти в два раза дешевле потребителю, чем себестоимость транспортировки по газовой системе Украины. И это нормально, это конкуренция», — заявил Новак в интервью «Газете.Ru» в феврале.

«Нафтогаз» оценивает газотранспортную систему Украины в $14 млрд

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«Какой толк в европейских экспертах, если Киев саботирует их предложения?»

«Газпрому» выгодно реформирование «Нафтогаза» по европейскому законодательству, подчеркнул директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«Если это случится, то «Газпром» может не заключать новое долгосрочное соглашение, а выкупать нужную ему мощность на ежегодных аукционах. Другое дело, что сам «Нафтогаз» не спешит реформироваться. Это всё сказки про белого бычка. Главный враг внедрения европейских правил регулирования — это «Нафтогаз» и украинское руководство, а Россия — главный сторонник этого», — заметил собеседник RT.

Он подчеркнул, что представители европейских операторов привлечены лишь в качестве рабочей группы консультантов и многое будет зависеть от того, станут ли в Киеве следовать этим советам.

«Украина делает всё, чтобы затянуть процесс до 2020 года. Мы за то, чтобы европейские компании помогли Украине, но что толку, если они всё саботируют. Украина также говорит, что её ГТС интересна европейцам как собственникам и акционерам, но такой интерес не прослеживается», — подчеркнул эксперт.

Заметим, что ещё в ноябре 2018 года руководство «Нафтогаза» констатировало отсутствие желающих на покупку миноритарной доли ГТС, общая стоимость которой оценивается компанией в $14 млрд. В феврале украинские эксперты также указывали на полное отсутствие интереса к проекту у иностранных инвесторов.

В свою очередь, директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин заметил, что украинская сторона заинтересована в любом участии представителей Европы в судьбе газотранспортной системы.

«Уже давно делаются попытки привлечь европейский бизнес, чтобы те вложили деньги и, соответственно, были очень заинтересованы, чтобы поставки через Украину шли и система нормально работала. Долгое время это не получается. В том числе была речь и о совместном управлении ГТС, но когда там посмотрели на перспективы, желающих не нашлось», — заметил эксперт.

По его мнению, в Киеве пытаются втянуть представителей Запада в процесс модернизации ГТС. Он также напомнил, что система создавалась ещё в советские годы, как и подземные хранилища, которые были рассчитаны на поддержание экспорта на европейском направлении, а на данный момент такой объём не используется.

«То есть тут целый ряд вопросов, которые придётся хоть как-то решать. Естественно, возникнут проблемы с поддержанием рабочего давления в системе и проблемы с переориентацией поставок внутри Украины. У Киева денег на модернизацию нет, а европейцам использовать украинские ПХГ невыгодно. Наряду с этим для России это тоже неинтересно, если не будет обеспечен нормальный объём транзита. Так что проблемы большие», — заключил Кулагин в беседе с RT.