В ФРГ призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по «Северному потоку — 2»

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В Социал-демократической партии Германии призвали коллег из Христианско-социального союза прояснить своё отношение к «Северному потоку — 2», которое «противоречит позиции правительства».
В ФРГ призвали ХДС/ХСС прояснить позицию по «Северному потоку — 2»
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Об этом изданиям Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten рассказал эксперт СДПГ по вопросам внешней политики Нильс Шмид.

По его словам, представитель ХСС Манфред Вебер придерживается позиции, которая противоречит заявлениям канцлера Германии Ангелы Меркель и федерального правительства.

Шмид считает, что данное противоречие должно быть устранено.

Ранее представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер отреагировала на заявление депутата Европарламента, кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал позицию Дании относительно «Северного потока — 2».

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