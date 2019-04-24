В ФРГ отреагировали на заявление депутата ЕП о «Северном потоке — 2»

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Представитель немецкого кабмина Ульрике Деммер отреагировала на заявление депутата Европарламента, кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».
В ФРГ отреагировали на заявление депутата ЕП о «Северном потоке — 2»
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«Отдельные заявления кандидатов мы не комментируем... Позиция правительства ФРГ не изменилась, оно всегда указывало на то, что это прежде всего бизнес-проект. То, что он имеет политическое измерение, мы уже неоднократно подчеркивали», — цитирует её ТАСС.

Ранее Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2», отметив, что проект невыгоден Евросоюзу и «усилит зависимость ЕС от российского сырья».

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».

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