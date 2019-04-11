В ЕК назвали оптимальный вариант по ситуации с «Северным потоком — 2»

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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что оптимальным вариантом в ситуации со строительством «Северного потока — 2» было бы создание межправительственного соглашения Евросоюза с Россией об аспектах работы газопровода.
В ЕК назвали оптимальный вариант по ситуации с «Северным потоком — 2»
  • Reuters

«Я считаю, что наилучшим вариантом были бы переговоры о межправсоглашении на основе мандата, который мы запросили у Совета ЕС», — заявил он РИА Новости.

Шефчович отметил, что тогда заинтересованные стороны смогли бы «посмотреть на все юридические аспекты этого газопровода, а также на стратегические аспекты по транзиту газа через Украину» и, возможно, найти сбалансированное решение.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участия в строительстве «Северного потока — 2».

В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».

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