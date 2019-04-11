В ЕК назвали оптимальный вариант по ситуации с «Северным потоком — 2»
- Reuters
«Я считаю, что наилучшим вариантом были бы переговоры о межправсоглашении на основе мандата, который мы запросили у Совета ЕС», — заявил он РИА Новости.
Шефчович отметил, что тогда заинтересованные стороны смогли бы «посмотреть на все юридические аспекты этого газопровода, а также на стратегические аспекты по транзиту газа через Украину» и, возможно, найти сбалансированное решение.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не добился успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участия в строительстве «Северного потока — 2».
В марте президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал сообщения о позиции Дании по газопроводу «Северный поток — 2».