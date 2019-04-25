«Защита правомерных ожиданий»: зачем Nord Stream 2 AG направила письмо главе ЕК по вопросу поправок к Газовой директиве

Оператор строительства «Северного потока — 2» компания Nord Stream 2 AG направила главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо. В документе Nord Stream 2 AG просит разъяснить, может ли российский проект рассчитывать на исключения из правил, которые будут распространяться на трубопровод после вступления в силу поправок к Газовой директиве. При этом в компании указали, что ЕС нарушит условия Энергетической хартии, если не предоставит исключение, поскольку документ запрещает дискриминацию в отношении отдельных инфраструктурных проектов. В ЕК сообщили, что получили письмо и своевременно на него ответят.

Европейская комиссия получила письмо от компании Nord Stream 2 AG, оператора строительства трансбалтийского трубопровода «Северный поток — 2», относительно поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы получили письмо и своевременно ответим, как и на все письма, направленные председателю Еврокомиссии», — заявил представитель ЕС.

Ранее появилась информация о том, что Nord Stream 2 AG направила письмо председателю ЕК Жан-Клоду Юнкеру. В документе компания просит разъяснить, будет ли «Северный поток — 2» иметь право на исключение из правил, которые, согласно одобренным Советом стан ЕС поправкам к Газовой директиве, будут распространяться на морские газопроводы из третьих стран в Евросоюз.

Как указывается в письме, в нынешнем тексте поправок говорится, что право на предоставление исключения получат газопроводы, которые будут «завершены» к моменту вступления директивы в силу. Компания полагает, что это произойдёт летом 2019 года. К тому моменту часть газопровода, которая, согласно поправкам, подпадает под действие Газовой директивы, будет «завершена, но не готова к эксплуатации».

В связи с этим Nord Stream 2 AG просит разъяснить, что считается «завершённым трубопроводом» и может ли «Северный поток — 2» рассчитывать на предоставление исключения.

При этом отмечается, что непредоставление российскому трубопроводу исключения будет нарушением Энергетической хартии со стороны ЕС, которая запрещает дискриминировать отдельные инфраструктурные проекты.

«Компания Nord Stream 2 AG уважает законодательство ЕС и международное право и полагает, что они должны быть применены к проекту надлежащим образом, в частности в том, что касается фундаментальных принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий», — говорится в письме.

Как отметил представитель компании, в ЕС утвердили поправки, которые окажут влияние только на «Северный поток — 2». При этом такие изменения угрожают инвесторам проекта, вложившим €5,8 млрд, поэтому Nord Stream 2 AG будет вынуждена обратиться в суд для их защиты.

Наряду с этим в документе указывается, что трансбалтийский трубопровод благотворно влияет на экономические показатели ЕС: строительство и эксплуатация проекта привела к появлению 31 тыс. рабочих мест. Кроме того. ожидается, что инвестиции, связанные с проектом, приведут к увеличению ВВП Евросоюза на €5 млрд.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер

Reuters

© Yves Herman

В понедельник, 15 апреля, Совет стран ЕС одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза. Документ распространяет на морские газопроводы ряд требований, которые уже действуют в отношении наземных проектов.

Среди таких мер значится анбандлинг (запрет для добывающей газ компании одновременно владеть газопроводом), доступ третьих сторон, недискриминационные тарифы и прозрачность. Вместе с тем поправки предусматривают возможность предоставления исключений для действующих и новых газопроводов.

В компании Nord Stream 2 AG указали, что приняли к сведению это решение. В то же время реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством.

Ход строительства

Наряду с этим в пресс-службе ПАО «Газпром» сообщили об укладке 1080 км труб «Северного потока — 2» по дну Балтийского моря.

При этом в среду, 24 апреля, состоялась рабочая встреча председателя правления российской энергетической компании Алексея Миллера и чрезвычайного и полномочного посла Германии в РФ Рюдигера фон Фрича.

«На встрече была отмечена успешная работа действующего газопровода «Северный поток», а также важное значение для энергетической безопасности Европы и Германии строящегося газопровода «Северный поток — 2». На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено уже более 1080 км газопровода — около 44% от его общей протяжённости», — говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в газовой отрасли, учитывая, что ФРГ является крупнейшим в мире импортёром российского газа: в 2018 году в Германию было поставлено 58,5 млрд куб. м газа.

Заметим, что в Берлине также приятно удивлены качеством сопроводительных документов, предоставленных Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG касательно своих проектов.

«Ещё раз просмотрел информацию о реакции экологических ведомств на «Северный поток» и «Северный поток — 2», в обоих случаях немецкие ведомства были приятно удивлены, что компании очень детально и исчерпывающе представили документацию, которая была запрошена немецкой стороной, в рамках высоких стандартов прозрачности данных», — заявил в ходе брифинга представитель Министерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии.

Наряду с этим заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер подчеркнула, что позиция Берлина относительно трубопровода остаётся неизменной — это прежде всего коммерческий проект.

Напомним, что «Северный поток — 2» — это две нити газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые укладываются от побережья России в Балтийском море до Германии. Магистраль планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Стоимость проекта — порядка €9,5 млрд. Помимо «Газпрома», в реализации проекта участвуют пять западноевропейских энергетических компаний — Engie, Shell, OMV, Uniper и Wintershall.