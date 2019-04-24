Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве

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Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток — 2», направила письмо главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру по поправкам к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Nord Stream 2 направила письмо Юнкеру по поправкам к Газовой директиве
  • РИА Новости

По его словам, у ЕС запросили официальное подтверждение того, что к «Северному потоку — 2» будут применяться условия не хуже, чем к другим подобным газопроводам, инвестиции в которые были сделаны задолго до принятия поправок.

«Данное письмо является уведомлением, направляемым согласно ст. 26 договора к Энергетической хартии», — пояснил представитель.

Как отмечается, Nord Stream 2 AG рассчитывает, что законодательство ЕС и международное право будут применены к проекту надлежащим образом. 

В частности, это касается принципов недопущения дискриминации и защиты правомерных ожиданий, подчеркнули в компании.

Ранее сообщалось, что компания Nord Stream 2 AG приняла к сведению одобрение поправок к Газовой директиве ЕС.

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