Nord Stream 2 прокомментировала одобрение поправок к Газовой директиве

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Оператор проекта «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG принял к сведению одобрение поправок к Газовой директиве ЕС, заявил представитель компании.
Nord Stream 2 прокомментировала одобрение поправок к Газовой директиве
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Он напомнил, что, «прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран-членов» в течение девяти месяцев, передаёт РИА Новости. 

«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», — добавил он.

При этом он подчеркнул, что проект газопровода призван внести положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС.

Ранее поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов, были одобрены Советом ЕС

4 апреля соответствующие поправки окончательно одобрил Европарламент.

В OMV заявляли, что участники «Северного потока — 2» рассчитывают, что директива не повлияет на график реализации проекта

Эксперт Александр Перов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг директивы.

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