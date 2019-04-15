Nord Stream 2 прокомментировала одобрение поправок к Газовой директиве
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Он напомнил, что, «прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран-членов» в течение девяти месяцев, передаёт РИА Новости.
«Мы продолжим наблюдать за процессом и дадим оценку новому законодательству и его имплементации в национальное право после его публикации», — добавил он.
При этом он подчеркнул, что проект газопровода призван внести положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС.
Ранее поправки к Газовой директиве, которые касаются работы морских газопроводов, были одобрены Советом ЕС.
4 апреля соответствующие поправки окончательно одобрил Европарламент.
В OMV заявляли, что участники «Северного потока — 2» рассчитывают, что директива не повлияет на график реализации проекта.
Эксперт Александр Перов прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию вокруг директивы.