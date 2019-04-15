Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве
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Документ был принят Советом стран ЕС по сельскому хозяйству.
Обновлённый закон вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале Евросоюза.
Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт, комментируя одобрение Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС, заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается по графику.
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».