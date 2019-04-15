Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве

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Поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые касаются работы морских газопроводов, одобрены Советом стран ЕС. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к Газовой директиве
  • © Nord Stream 2

Документ был принят Советом стран ЕС по сельскому хозяйству.

Обновлённый закон вступит в силу через 20 дней после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Ранее представитель компании Nord Stream 2 AG Штеффен Эберт, комментируя одобрение Европарламентом поправок к Газовой директиве ЕС, заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» продолжается по графику.

4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве. Они касаются правил работы морских участков газопровода в ЕС, в том числе и «Северного потока».

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