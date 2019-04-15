«Приняли к сведению»: оператор «Северного потока — 2» прокомментировал поправки к Газовой директиве ЕС

Оператор «Северного потока — 2» принял к сведению поправки к Газовой директиве ЕС, которые могут повлиять на реализацию проекта, в том числе ограничить его пропускную способность. В компании напомнили, что до вступления в силу документ должен пройти несколько формальных процедур, и подчеркнули, что газопровод внесёт положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС. Эксперты уверены, что поправки не остановят реализацию «Северного потока — 2».

Оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил, что принял к сведению одобрение поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщает РИА Новости. В компании отметили, что законодательной инициативе ещё предстоит пройти несколько продолжительных процедур.

Этот документ регулирует работу морских газопроводов и, в частности, распространяется на «Северный поток — 2». Одобрение поправок в Совете ЕС является последним этапом официального согласования документа. Ранее в Европарламенте за него проголосовали 465 депутатов за поправки, против — 95.

«Мы приняли к сведению, что сегодня Совет ЕС формально одобрил принятую ранее поправку в Газовую директиву ЕС. Прежде чем вступить в силу, законопроект должен быть опубликован в Официальном журнале Европейских сообществ и имплементирован в национальное право стран-членов в течение последующих девяти месяцев», — заявили в Nord Stream 2 AG.

В компании добавили, что продолжат наблюдать за процессом и дадут оценку новому законодательству и его введению в национальное право после публикации.

Вместе с тем в Nord Stream 2 AG придерживаются точки зрения, что «Северный поток — 2» внесёт положительный вклад в достижение энергетических целей ЕС, так как газопровод обеспечит дополнительный маршрут поставок для импорта природного газа.

«Перспективы развития спроса на газ в Европе убедительно говорят в пользу этого проекта. Реализация проекта продолжается в полном соответствии с действующим законодательством и при полной поддержке финансовых инвесторов... Уже уложено более 1000 км труб в соответствии с имеющимися разрешениями», — сказали в компании.

«Проект будет работать на полную мощность»

Совет стран ЕС почти единогласно одобрил поправки к Газовой директиве Евросоюза, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Документ распространяет на морские газопроводы ряд требований. Среди таких мер значится анбандлинг (запрет для добывающей газ компании одновременно владеть газопроводом), доступ третьих сторон, недискриминационные тариф и прозрачность. Вместе с тем поправки предусматривают возможность предоставления исключений для действующих и новых газопроводов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович в беседе с RT напомнил, что страны, на территории которых газопровод входит в зону ЕС, могут делать исключения.

«Поправки, хотя сформулированы хитрым образом, но тем не менее предусматривают возможность для страны, куда входит газопровод, а именно для Германии, давать исключения», — сказал эксперт.

Митрахович также напомнил о ситуации с газопроводом Opal, который является ответвлением от «Северного потока — 1», и предположил, что «аналогичная ситуация может быть и с «Северным потоком — 2».

Эксперт обратил внимание на то, что газопровод Opal также находился под антимонопольным регулированием, но «потом «Газпром» его оттуда вывел, с опорой на позицию тех стран и компаний, которые были заинтересованы».

По мнению Митраховича, поправки «не будут носить уничтожающий характер» для «Северного потока — 2».

«Я уверен, что поправки не смогут его (проект. — RT) остановить. В лучшем случае для противников проекта — они смогут сделать так, чтобы проект был запущен позже… В конечном счёте я почти уверен, что проект будет работать на полную мощность», — пояснил аналитик.

«Директива не направлена против кого-либо»

Ранее в Европарламенте заявили, что Газовая директива ЕС не направлена против какой-либо страны или поставщика.

«Директива не направлена против кого-либо, ни страны, ни поставщика... Мы вводим законодательство Евросоюза на нашей территории», — сказал глава комитета Европарламента (ЕП) по промышленности, исследованиям, телекоммуникациям и энергетике (ITRE) Ежи Бузек. Его слова приводит РИА Новости.

В Европе позиции по «Северному потоку — 2» разнятся, отметил в беседе с RT глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

«Есть страны, которые напрямую заинтересованы в данном проекте и активно его поддерживают. Это Германия, Австрия. В общем-то ничего против не имеет Франция. А есть страны, которые категорически против данного проекта, это, в первую очередь, прибалтийские государства и Польша», — сказал эксперт.

По его словам, именно Варшава и государства Прибалтики выступают против «Северного потока — 2», в то время как остальные придерживаются нейтральной позиции.

Пикин отметил, что Германия и Австрия выступают за проект не из соображений политики, а с позиции получения максимальной экономической выгоды.

«А в Прибалтике дело исключительно в политике. В Польше — и политика и экономика, потому что они опасаются, что с введением «Северного потока — 2» их транзитное направление может несколько уменьшится. Хотя объёмы, которые пойдут по «Северному потоку — 2», — это те объёмы, которые в настоящий момент идут по украинскому транзиту», — заключил эксперт.