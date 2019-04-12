«Защита собственных интересов»: почему в Европе всё чаще выражают недовольство антироссийскими санкциями

Санкции США в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Россией, незаконны с точки зрения международного права. Об этом заявил глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс. По его словам, своей антироссийской политикой Вашингтон заставляет Европу отказываться от выгодного сотрудничества с Москвой. По мнению экспертов, заявление Хармса, а также другие подобные высказывания европейских политиков, говорят о том, что в ЕС устали от санкций против РФ. Они бьют, прежде всего, по экономике Евросоюза. Как полагают аналитики, часть европейских стран намерены изменить свою санкционную политику, так как бизнесу выгодны партнёрские отношения с Россией.

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс назвал нарушением норм международного права введение Соединёнными Штатами санкций против европейских компаний, сотрудничающих с российскими организациями. Об этом он заявил в интервью изданию OWC.

«Экстерриториальное применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими, мы принципиально считаем нарушением норм международного права и политически бессмысленным», — отметил Хармс.

По его словам, санкции Соединённых Штатов, введённые с апреля 2018 года, «больше не показывают чёткой политической цели».

«Непонятно, что должна сделать Россия, чтобы её перестали наказывать», — подчеркнул Хармс.

Напомним, на протяжении семи лет Вашингтоном был введён ряд антироссийских санкций. Впервые политические и экономические ограничения против России были введены американской стороной из-за «дела Магнитского», затем их продлили и расширили после событий на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с РФ. В 2016 году Москву обвинили в поставках ядерного оружия Северной Корее, Сирии, Ирану и наложили дополнительные ограничения. Последние два года США продлевают и расширяют антироссийские санкции, ссылаясь в том числе на «вмешательство» РФ в американские выборы.

Слова главы Восточного комитета германской экономики прокомментировали в Государственной думе РФ.

«Это заявление очень важное и значимое. Конечно, оно не является большим открытием. Совершенно очевидно, что санкции США, как в отношении немецких компаний, так и в целом экономические санкционные меры против России, являются нарушением духа нормальных международных отношений», — заявил в беседе с RT первый зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его мнению, сегодня не во всех европейских странах могут себе позволить заявления о том, что курс американской политики является неверным.

«Европейцы не желают ссориться с США, находятся в фарватере проводимой ими политической линии. Тем важнее, что находятся голоса, выступающие за здравый смысл и защиту собственных интересов, против их игнорирования в угоду Вашингтону», — отметил Новиков.

Напомним, что в Германии критика в адрес санкционной политики США против России звучит всё чаще — с подобными заявлениями в последнее время не раз выступали немецкие политики, а также высокопоставленные чиновники.

Так, 19 марта депутат бундестага Штефан Койтер призвал отменить санкции, введённые против российской стороны из-за ситуации вокруг Крыма.

«Санкции — это неверный путь,.. они идут против немецких и российских экономических интересов. Поэтому их необходимо срочно прекратить», — приводит его слова РИА Новости.

В конце февраля глава немецкого Министерства экономики и энергетики Петер Альтмайер сообщил, что Германия не заинтересована в санкционнных ограничениях против России. По его словам, в Берлине приняли эти санкции по политическим причинам.

Ранее, 16 февраля, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ЕС не заинтересован разрывать отношения с РФ.

Цена санкций

За отмену санкционных ограничений против России выступили также в Венгрии, Италии и Эстонии.

Венгерский Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил 21 марта, что ущерб страны достиг почти $7 млрд из-за экспортных ограничений в результате введения санкций ЕС в отношении России.

Днём ранее бывший премьер-министр Италии и экс-глава Европейской комиссии Романо Проди призвал Европу и Россию пойти навстречу друг другу, чтобы отменить антироссийские санкции со стороны ЕС.

О негативном влиянии антироссийских санкций заявлял и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини в октябре 2018 года. По его словам, объём экспорта страны и торговли с Россией в целом с 2013 по 2016 год упал более чем вдвое. Тогда же появилось и сообщение о том, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от мер Москвы в ответ на антироссийские санкции превысили €1 млрд.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини

Reuters

© Vincent Kessler

С инициативой отменить антироссийские ограничения выступили и в Эстонии. 4 апреля экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал отменить их и предложил эстонскому президенту Керсти Кальюлайд в ходе предстоящего 18 апреля визита в Москву поговорить с российским лидером Владимиром Путиным о возможности такого шага.

Заявление Хармса, а также более ранние выступления европейских политиков говорят о том, что Европа устала от антироссийских санкций и хочет изменить свою санкционную политику в отношении России, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Деловое сообщество Европы давно тяготится санкциями, которые не были генерированы в ЕС, их просто переняли у США. Европейский бизнес настроен на продолжение делового диалога с Россией и поддержание экономических связей», — отметил Оленченко в беседе с RT.

Подобное мнение разделяет и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Часть европейских стран осознаёт, что санкции США против России направлены на то, чтобы сделать рынок менее конкурентным: повысить привлекательность американских товаров неэкономическими методами, за что в конечном итоге должны будут расплачиваться потребители в Европе», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

«Отравляет деловые отношения»

Глава Восточного комитета германской экономики также признал, что европейским странам сложно что-либо противопоставить санкционной политике США в отношении России, поскольку европейские компании сильно зависят от американского рынка. Кроме того, добавил он, своими санкциями США заставляют европейские компании с неуверенностью вести бизнес с Россией, а иногда и вовсе отказываться от этого.

«Для европейских компаний это огромная проблема. Это порождает недоверие и отравляет деловые отношения», — приводит слова Хармса РИА Новости.

Как отметил Владимир Оленченко, сейчас некоторые европейские страны стремятся самостоятельно определять свои экономические и политические цели — «им не интересно быть ведомыми в политике».

По мнению эксперта, в Германии и других европейских странах увеличилось число политических заявлений, идущих вразрез с политикой Соединённых Штатов, поскольку Вашингтон планирует ввести санкции и против Европы.

Президент США Дональд Трамп

Reuters

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон намерен ввести пошлины в размере $11 млрд на импортируемые из Евросоюза товары из-за субсидирования ЕС своей авиационной отрасли.

«Всемирная торговая организация обнаружила, что субсидирование Европейским союзом компании Airbus неблагоприятно повлияло на Соединённые Штаты, которые теперь установят тарифы на товары из ЕС на $11 млрд. ЕС уже много лет пользуется преимуществами торговли с США. Скоро этому придёт конец», — написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

«Теперь европейский бизнес может на своей шкуре испытать, что такое американские санкции», — отметил Оленченко.

Евроатлантизм против европеизма

По словам главы Восточного комитета германской экономики, его организация разработала меморандум, который направлен на улучшение отношений с Москвой. Он также отметил, что в этом документе разъясняется, как сильно европейские страны проигрывают от ухудшения отношений с Россией.

Накануне председатель комитета Европарламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и другие евродепутаты от Польши раскритиковали недостаточную поддержку сельхозсектора ЕС, который пострадал из-за российского эмбарго.

«Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора, в частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм», — заявили члены ЕП.

По их словам, фермеры в Европе возмущены тем, что терпят убытки из-за решений Брюсселя, на которые они никак не могут повлиять.

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Ранее, 26 марта, в ООН заявили, что Евросоюз теряет больше от продуктового эмбарго со стороны Москвы, чем российская сторона от санкций ЕС.

«С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — заявил специальный докладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири в интервью РИА Новости.

По его словам, есть более разумные пути, как преодолеть разногласия сторон.

Однако не все европейские политики разделяют это мнение. Так, президент Финляндии 9 апреля выступил с противоположной позицией.

«Всем, я уверен, очень ясно, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся, это просто», — сказал Ниинистё в ходе пленарного заседания Арктического форума.

По мнению Владимира Оленченко, заявление финского президента лишний раз доказывает, что Финляндия — небольшая страна, которой приходится маневрировать на политическом поле между США и другими игроками.

Президент Финляндии Саули Нийнистё

Reuters

© Vincent Kessler

«Надо понимать, что финны ограничены в сотрудничестве с РФ из-за того, что этого не одобряют США. Например, Вашингтон выдвинул недавно претензии, что Финляндия активно проявила себя на Арктическом форуме, а должна была следовать примеру американской стороны и избегать участия в российских мероприятиях», — отметил Оленченко.

Слова Ниинистё свидетельствуют о том, что Европа не едина, считают эксперты.

«Европа фрагментирована и разделена на два больших течения, между которыми идёт борьба. Первое — это евроатлантизм, согласно которому ЕС должен выступать на одной стороне с США, а Вашингтон задавать тон. И второе — европеизм, где главное — поддержание партнерских связей с США на равной основе», — прокомментировал ситуацию Владимир Оленченко.

По мнению Алексея Гривача, ЕС представляет сейчас из себя крайне противоречивый конгломерат.

«Часть европейских стран идёт на конструктивное сотрудничество с Россией и понимает, что РФ является важным партнёром в энергетической сфере, другая же — в ущерб себе руководствуется интересами США», — заявил Гривач.

Он также добавил, что если Соединённые Штаты и дальше будут закручивать «санкционные гайки», то «резьба» может сорваться — чем больше в Европе будет появляться недовольных голосов, тем больше шансов, что санкции Вашингтона против России не будут работать всерьёз.