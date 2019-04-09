Путин ответил президенту Финляндии на слова о санкциях

Российский лидер Владимир Путин и президент Финляндии Саули Ниинистё во время пленарного заседания Арктического форума «Арктика — территория диалога» затронули тему санкций.

«Всем, я уверен, очень ясно, что санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся, это просто», — сказал Ниинистё.

Он отметил, что Финляндия выступает за диалог, в том числе с Россией, потому что «в конечном счёте, несмотря на то, что имело место на Украине, мы всё ещё Европа — от Атлантики и до Урала».

«И Европа — это сосед России. То же самое можно сказать и о России… Поэтому надо поддерживать наилучшие отношения со своим соседом, насколько это возможно», — добавил финский лидер.

После этого слово взял Путин, подчеркнув, что Крым не относится к Арктической зоне.

«По поводу опять санкций, к которым мы вернулись, Крыма… Крым, насколько я понимаю, не относится к Арктической зоне... Ведь мы собрались для того, чтобы обсудить проблемы Арктики. Нам бы очень не хотелось, чтобы в результате не принятых своевременно мер... чтобы в результате нашего преступного бездействия Арктика превратилась в какое-то подобие Крыма, а Крым превратился бы в пустыню. Вот мы о чём должны вместе думать», — заявил он.

Путин также указал на то, что санкции причинили России гораздо меньший ущерб, чем странам Европы.

Ранее в Европарламенте раскритиковали Еврокомиссию из-за недостаточной поддержки сельхозсектора ЕС, который затронуло российское эмбарго.

RT вёл прямую трансляцию.