В Европарламенте заявили о трудностях в сельхозсекторе ЕС из-за российского эмбарго

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Оксана Соломатина
Председатель комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски и другие евродепутаты от Польши — Анджей Гржиб, Ярослав Калиновский и Кржистоф Гетман — выступили с критикой в адрес Еврокомиссии из-за недостаточной поддержки сельхозсектора ЕС, который затронуло российское эмбарго.
В Европарламенте заявили о трудностях в сельхозсекторе ЕС из-за российского эмбарго
  • РИА Новости

По словам евродепутатов, больше других пострадали садоводческий сектор и мясо-молочная отрасль в восточных государствах — членах ЕС, в частности, в Польше, странах Балтии и Финляндии.

«Мы продолжаем наблюдать нестабильность и постоянное падение прибыльности сельскохозяйственного сектора, в частности, это касается фруктовых и молочных хозяйств, что угрожает будущему многих ферм», — заявили члены Европарламента. 

Несмотря на действия, предпринятые Европейской комиссией для борьбы с кризисом в сельском хозяйстве, рынки этих стран по-прежнему переживают трудные времена, отмечается в документе, размещённом на сайте Европарламента.

По словам евродепутатов, фермеры возмущены, что они вынуждены терпеть убытки, связанные с решениями европейской дипломатии, на которые они не имеют никакого влияния и за которые не несут вины.

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с RT пояснил заинтересованность европейских производителей в российском рынке.

«Сейчас голос сельскохозяйственного лобби с упоминанием России очень громко звучит. Другое дело, хватит ли этих мощностей европейским сельскохозяйственным лоббистам для того, чтобы пролоббировать завершение санкционной войны между Евросоюзом и Россией, завершение, без которого невозможно восстановление позиций европейских сельхозпроизводителей на российском рынке», — выразил сомнение эксперт.

По его словам, российский рынок является «идеальным направлением» для европейского сельхозэкспорта.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири оценил ущерб от антироссийских санкций.

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