«Теряет больше, чем Москва»: в ООН оценили ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

Антироссийские санкции наносят Европейскому союзу больший экономический ущерб, чем Москве. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири. По его словам, Россия сумела смягчить негативный эффект от ограничений благодаря развитию собственного производства. Ранее в МИД РФ указывали, что Европа потеряла €100 млрд от санкционного режима. Эксперты отмечают, что страны ЕС давно осознали бесполезность рестрикций, однако не могут от них отказаться, поскольку в таком случае они признают свою неправоту.

Европейский союз несёт более значительный экономический ущерб от антироссийских санкций, чем сама Российская Федерация. Об этом заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.

«С точки зрения Европейского союза крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — приводит его слова РИА Новости.

Ещё в октябре 2017-го немецкая газета Die Welt указывала, что контрсанкции РФ в отношении экспорта привели к тому, что ЕС потерял порядка €30 млрд. В марте 2019 года замглавы МИД РФ Александр Грушко констатировал, что ущерб европейских государств достиг €100 млрд.

Представитель ООН подчеркнул, что России сумела смягчить потери от финансовых ограничений посредством развития собственных производственных мощностей.

«Я уверен, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия — через обсуждение и переговоры», — подчеркнул Джазаири.

Напомним, что санкционный режим ЕС в отношении России был введён весной — летом 2014 года. Он регулярно продляется и действует по трём независимым направлениям — секторальные (пролонгированы до 31 июля) и персональные санкции (действуют до 15 сентября), а также санкции против Крыма и Севастополя (продлены до 23 июля 2019 года).

«Надо вообще отказываться от этих санкций. ЕС заразился бациллой «американской вседозволенности», — дал оценку этой ситуации глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в Москве.

Российская сторона отвечает на европейские рестрикции введением контрсанкций, в частности продуктового эмбарго. Эти меры также регулярно продлеваются. При этом Владимир Путин во время встречи с французской делегацией в Симферополе указал на готовность Москвы снять все ограничения, как только Европа отменит свои.

«Мой ответ не порадует сельхозпроизводителей наших, российских, но я вынужден вам сказать, что если европейские санкции будут сняты, то, конечно, мы со своей стороны будем вынуждены снять ответные меры, потому что не будет изначальных причин, по которым они были введены», — сказал российский лидер.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса

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Добавим, что представители ряда европейских государств, в частности Словакии, Венгрии, Австрии, Италии, Германии Франции и Болгарии, признают необходимость снятия антироссийских санкций, чтобы прекратить собственные экономические потери. Наиболее последовательны в этом вопросе итальянские и немецкие политики и представители бизнеса, которые открыто заявляют об отсутствии заинтересованности в ограничениях, действующих против Москвы.

«Мы работаем над тем, чтобы санкции в отношении России были сняты. (Это случится. — RT) не завтра утром, но это остаётся нашей целью», — пояснил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте 8 марта.

«Все прекрасно понимают, что европейская санкционная политика бессмысленна»

Представленная сотрудником ООН оценка вполне обоснованна и оправданна, указал в беседе с RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Когда были объявлены санкции, то Россия выступила с контрмерами, ударив по очень чувствительным местам Евросоюза. Поток сельскохозяйственной продукции из государств ЕС на территорию России значительно сократился. Это дало возможность поднять у нас в стране те отрасли, которые после распада СССР находились в плачевном состоянии. Сегодня российский рынок всё больше заполняется продукцией отечественного производства», — подчеркнул парламентарий.

При этом, по его мнению, тот ущерб, который получает ряд сегментов европейской экономики от российских контрсанкций, может и не привести к тому, что Брюссель пересмотрит собственный курс.

«Дело в том, что их санкционная политика имеет два источника. С одной стороны, все связанные с санкциями решения принимались под давлением США. С другой — немало людей в самом Евросоюзе склонны проявлять евроатлантическую солидарность и тоже выступать с позиции давления на Россию. Я полагаю, что желание задушить Россию как экономического конкурента сохраняется в Европе. Сделанные в ООН выводы не станут прямой причиной ослабления санкционного давления в отношении нашей страны», — указал Новиков.

Де-факто все прекрасно понимают, что европейская санкционная политика бессмысленна, заметил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«ЕС надо либо договариваться, либо отказываться от санкций, об этом говорит не только спецдокладчик ООН. У России позиция предельно простая. На какие-то серьёзные уступки в ущерб национальным интересам Москва не пойдёт. Европа прекрасно понимает, что санкции против России не работают. Но отказаться от них сейчас — значит признать своё поражение. Так что ЕС будет продолжать санкционную политику ради санкционной политики», — заметил он.