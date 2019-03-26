ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия

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Потери Евросоюза от продуктового эмбарго со стороны Москвы оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций, заявил спецдокладчик ООН по вопросам негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири.
ООН: Евросоюз несёт большие потери от санкций, чем Россия
  • Reuters

«С точки зрения Европейского союза, крайне странно вводить санкции, которые наносят больший ущерб европейским компаниям, нежели российским», — сказал он в интервью РИА Новости.

Джазаири выразил уверенность, что существуют более разумные способы преодолеть существующие разногласия.

Он также отметил, что России удалось смягчить удар от санкций путём развития своего производства.

Ранее сообщалось, что Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений.

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