В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России

Короткая ссылка
Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.
В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России
  • © Walter Bibikow
  • globallookpress.com

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым зампредом Совета Федерации Николаем Фёдоровым.

Он выразил уверенность в том, что скоро товарооборот между странами достигнет $10 млрд.

«То, что это пока не произошло, зависит не от нас с вами. Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьёзные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне. По нашим расчётам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений, введённых в ответ на санкции ЕС, превысили €1 млрд.

Как заявляли в Словакии, антироссийские санкции нанесли значительный ущерб экономике страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить