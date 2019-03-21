В Венгрии оценили ущерб из-за санкций против России

Венгрия потеряла около $7 млрд из-за экспортных ограничений, которые появились после введения европейских санкций в отношении России.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с первым зампредом Совета Федерации Николаем Фёдоровым.

Он выразил уверенность в том, что скоро товарооборот между странами достигнет $10 млрд.

«То, что это пока не произошло, зависит не от нас с вами. Европейские санкции перечеркнули наши ожидания. Нам нужно было предпринять очень серьёзные усилия, чтобы удержать наш товарооборот на текущем уровне. По нашим расчётам, венгерская экономика потеряла возможности экспорта на сумму около $7 млрд», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что потери сельскохозяйственного экспорта Италии от российских ограничений, введённых в ответ на санкции ЕС, превысили €1 млрд.

Как заявляли в Словакии, антироссийские санкции нанесли значительный ущерб экономике страны.